DSE放榜2026｜拔萃女書院兩狀元 一人因病妹留港讀醫　一人赴牛津讀電腦科學

今屆中學文憑試（DSE）共誕生24名考獲6科5**的「狀元」，數量創下歷屆最高紀錄，傳統名校拔萃女書院誕生兩名狀元，分別是程熹和羅苡庭。兩人在中英數及物理、化學、生物三科理科均取得5**佳績。程熹對編寫程式及人工智能感興趣，計劃赴英國牛津大學攻讀電腦科學，羅苡庭則因妹妹患短腸症，立志留港讀醫。對於獲得狀元殊榮，二人均坦言感意外，因覺得應考時沒發揮出色。

女拔狀元程熹赴牛津讀電腦科學 回港投身創科

程熹是學校領袖生，她稱正儲備升學學費，正為師妹補習，對編寫程式及人工智能(AI)感興趣的她計劃前往英國牛津大學修讀電腦科學，鑽研編程方面專業，亦期望能體驗外地文化拓闊人生視野，未來回港投身香港創科發展。

女拔狀元羅苡庭從醫 未決定讀哪間醫學院

另一位狀元羅苡庭則留港讀醫，目前未決定入讀哪一間醫學院。她表示，萌生讀醫因長期病患妹妹，眼見家人辛苦照料，並感激醫護對妹妹的付出，深受啟發立志從醫回饋社會。羅太透露細女患上短腸症，出生首3年都在醫院度過，甚至需要搬到醫院附近方便照顧。