DSE放榜2026｜喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 聽Stray Kids及譚詠麟減壓

今年文憑試誕生14男10女狀元，包括6男5女的「超級狀元」，名校喇沙書院誕生一位超級狀元許樂，和一位狀元莊梓謙。兩位狀元均表示會留港修讀醫科，暫未決定入讀哪一間醫學院。 「KOL女醫科實習生」被捕 認為是警惕 對於近期有「KOL女醫科實習生」因行為失當被終止實習及被捕，他們認為是警惕，提醒要謹言慎行。雖然AI浪潮衝擊教育界，但兩人均認為老師始終比AI更好。 。

喇沙書院超狀許樂 追隨兄長讀醫 超級狀元許樂取得7科5**，除中、英、數，生物、化學及物理三選修科與數學延伸部分亦取得5**。他表示收到成績單時感到驚喜，因校內評核表現飄忽，試後亦擔心中文和英文科成績。他的哥哥亦畢業於喇沙書院，現是一名醫科生，不時與他分享溫書心得，故將追隨其腳步留港就讀醫科，期望回饋社會接觸不同階層病人，以科技和人工智能協助改善健康。讀書心得方面，許樂備戰時使用人工智能輔助練習作文，了解各類修辭手法，並用AI出題挑戰自己。減壓方面，他會適當給予自己休息的時間，亦會聽K-pop減壓，最愛男團Straykids。