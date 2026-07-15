消委會丨10款現成老花鏡欠標示　4款水平稜鏡度超標可產生「複視」

中年人及長者要看清報刊、手機等近距離事物，老花鏡是好幫手。消委會今年1月至5月期間，從百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點購買17款現成老花鏡樣本，聲稱的老花度數均為「250度」，售價由8元至490元。老花鏡是否能讓佩戴者看得清晰及舒適，樣本的光學性能表現尤為重要，有關參數包括透光率、球鏡度、散光度及稜鏡度等。光學測試必須根據產品標示的PD或OCD進行，惟其中10款樣本沒有標示該等資料，以致實驗室只能在其餘7款有標示該資料的樣本進行光學測試，牌子或店舖包括GUANHAO、好夢萊、恆益、萬豐家居百貨、深水埗北河街40號排檔及灣仔太原街小販排檔區攤檔。

7款樣本透光率、球鏡度及散光度符合要求 該7款有標示PD或OCD的樣本，其透光率、球鏡度及散光度均符合要求，表現理想。全部的透光率均在80%以上，達到透光率類別第0類濾鏡的要求。球鏡度方面，7款檢測出的老花度數與其標示的「250度」相比，均不超過標準要求的±0.12誤差限值。散光度方面，由於樣本並非用來矯正散光的眼鏡，因此不應該有散光度，雖然有5款樣本的左或／及右鏡片檢測出輕微散光度，但仍符合標準要求的±0.09誤差限值。 稜鏡度是衡量光線通過鏡片後產生偏離程度的單位，眼鏡鏡片的光學中心位置通常沒有稜鏡度，經該位置看到的事物應沒有位置偏移。然而，若左右鏡片的OCD與佩戴者雙眼的PD不一致，會產生不必要的稜鏡效應，眼肌需要持續用力以抗衡偏移、將影像拉回正位，長期會容易導致嚴重的眼睛疲勞、眼球脹痛，甚至頭痛，更有機會產生「複視」，即一個物體產生兩個影像。7款樣本中，只有GUANHAO、恆益 Heng Yi及萬豐家居百貨的老花眼鏡的稜鏡度沒有超出限值，其餘4款的左或／及右鏡片的水平稜鏡度超出標準限值，即每1米向左或向右偏離0.33厘米以上，表現不理想。

各樣本耐用性及阻燃性等表現理想 老花鏡有機會與皮膚長時間接觸，測試亦涵蓋全部17款樣本會否因為汗液導致腐蝕。結果發現，1款樣本的鏡臂內側標示的字體變得較不清晰。化學測試方面，8款鏡架含有長時間接觸皮膚的金屬部件的樣本全部表現理想。另外，一副老花鏡的機械強度和穩固度會影響其耐用性。各樣本在鏡片裝配牢固程度、鏡片機械強度、鼻樑變形、鏡片夾持力、耐用性及高溫下尺寸穩定性均表現理想。此外，亦參考歐洲玩具安全標準進行了跌落測試，將樣本由850毫米處高掉向表面為混凝土的平台5次，再檢查有否破損，全部樣本均表現理想。各樣本在阻燃性測試中的表現亦令人滿意。

僅2款樣本 有充足標示及說明 現成老花鏡一般由消費者自行挑選，因此產品附有充足的標示及說明非常重要，結果只有好夢萊及恆益的樣本表現較理想。有10款樣本沒有標示PD或OCD。部分樣本只在鏡片貼上標示度數的貼紙，很容易脫落，不符合永久標示聲稱度數的標準要求。大多數樣本亦沒有說明只適合看近物或近距離閱讀時使用，並不適合看遠物或於駕駛時佩戴。此外，標準建議於鏡架上以指定方式標示鏡片水平框格尺寸、鏡片間距離及鏡臂長度。只有7款樣本有標示該等資料，惟部分所標示的數值未達到標準要求的準確度，廠商應提高產品尺寸資料的透明度及準確度。