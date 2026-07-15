DSE放榜2026｜皇仁書院誕1超狀2狀元　3人盼留港讀醫應對人口老化

皇仁超狀吳家穎 稱香港土生土長有歸屬感

超級狀元吳家穎在數學延伸部分考獲5**，他計劃在香港大學修讀醫科，甚至投身醫學研究。他指本港面對人口老化問題，醫療需求持續增加，香港更是自己土生土長的地方，有歸屬感下希望留港讀醫，加上一直支持他予充足自由度、不刻意施加壓力的父母年紀漸長，留港更便利照顧。他亦感謝朋友每天一同到圖書館溫習互相勉勵，成為他備戰的重要後盾。對於明愛醫院女KOL實習醫生連串不當行為惹爭議，他認為無論是否KOL，醫護人員都應時刻保持專業操守。應試心得方面，吳家穎指主要是反覆操卷提升答題技巧，亦會善用人工智能協助學習，特別是了解化學及物理概念，鼓勵其他學生善用AI輔助溫習，但不建議完全依賴。