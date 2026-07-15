DSE放榜2026｜皇仁書院誕1超狀2狀元　3人盼留港讀醫應對人口老化

中學文憑試（DSE）今日放榜，今年共誕生24名6科5**的「狀元」，為歷屆文憑試最多，其中11人同時在數學延伸部分取得5**，成為「超級狀元」。其中港島傳統名校皇仁書院誕生2名「狀元」以及1名「超級狀元」，刷新該校歷屆最佳紀錄，分別是超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙及唐明德。
三人均表示計劃入讀醫科。吳家穎、趙汝謙計劃入讀香港大學醫學院，唐明德計劃赴中文大學醫學院。三人選讀醫科理由相近，均指觀察到香港人口老化、醫護人手長期短缺，疫情期間更體會醫療壓力，故希望服務市民。
皇仁超狀吳家穎 稱香港土生土長有歸屬感
超級狀元吳家穎在數學延伸部分考獲5**，他計劃在香港大學修讀醫科，甚至投身醫學研究。他指本港面對人口老化問題，醫療需求持續增加，香港更是自己土生土長的地方，有歸屬感下希望留港讀醫，加上一直支持他予充足自由度、不刻意施加壓力的父母年紀漸長，留港更便利照顧。他亦感謝朋友每天一同到圖書館溫習互相勉勵，成為他備戰的重要後盾。對於明愛醫院女KOL實習醫生連串不當行為惹爭議，他認為無論是否KOL，醫護人員都應時刻保持專業操守。應試心得方面，吳家穎指主要是反覆操卷提升答題技巧，亦會善用人工智能協助學習，特別是了解化學及物理概念，鼓勵其他學生善用AI輔助溫習，但不建議完全依賴。
皇仁狀元趙汝謙及唐明德 期望為醫療界服務市民
另外兩名狀元，趙汝謙目標在香港大學讀醫，他留意到香港人口老化、市民身心健康等問題，希望行醫令市民變得更健康。他感謝考試期間，父母每日接送和準備補品。對於AI方面，他認為醫生「醫病亦醫人心」，AI暫時未能做到，相信醫生在未來仍然非常重要。另一名狀元唐明德表示打算入讀中大醫科，他表示在疫情期間，見到醫療人手短缺，期望日後可以為醫療界出一分力服務市民。