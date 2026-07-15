搵工｜求職新路向招聘會提供2100職位空缺　月薪可達2.4萬元

勞工處於明日(16日)及後日(17日)在旺角麥花臣場館舉行求職新路向招聘會，為求職人士提供大量社會福利機構、酒店、物業管理及其他不同行業的職位空缺。

93% 要求中七或以下

是次招聘會中，約85%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.4萬元。約93%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約52%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於本周四及周五上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓（近旺角港鐵站E2出口）舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。