搵工｜求職新路向招聘會提供2100職位空缺　月薪可達2.4萬元

勞工處於明日(16日)及後日(17日)在旺角麥花臣場館舉行求職新路向招聘會，為求職人士提供大量社會福利機構、酒店、物業管理及其他不同行業的職位空缺。
為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供逾2,100個不同行業的優質職位空缺，其中超過1,100個來自社會福利界別、酒店業、物業管理業及運輸業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括當值工程師、診所接待員、保健員、行政助理、登記護士、維修部技工、院舍服務員、資訊科技助理、文員、廚師、倉務員、咖啡師、售貨員、顧客服務員、司機、保安員和清潔員等。求職人士如欲了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。
93%要求中七或以下
是次招聘會中，約85%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.4萬元。約93%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約52%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
招聘會將於本周四及周五上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓（近旺角港鐵站E2出口）舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。