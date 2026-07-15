DSE放榜2026｜協恩中學超狀劉彥彤出身「中大畢業」家庭 跟隨家姐讀醫

中學文憑試放榜，今屆有24名考生成為「狀元」屬歷屆最多，分別來自15間學校，當中有11人是「超級狀元」。連續4年有狀元誕生的協恩中學，今年誕生一名超級狀元。劉彥彤在中英數，連同物理、化學、生物、數學延伸部分亦取得5**，公民科亦達標。在得知自己奪得狀元時，她表示「喜出望外」。劉彥彤來自「中大畢業」家庭，父母及家姐均畢業於香港中文大學，其家姐正就讀中大醫學院。劉彥彤表示，自己有意跟隨家姐步伐，立志成為具同理心及助人為本的醫生。

父母中大IT畢業 未強迫揀特定學科 劉彥彤坦言未想過會成為狀元，自己及家人對此感驚喜，由於父親、母親及家姐均就讀中大，她亦喜愛中大氛圍，亦對醫學研究深感興趣，故計劃修讀醫科，升中時亦結識同有志報讀醫科的同學。她提到家姐就讀中大醫科四年級，稱讀醫過程艱辛，令她明白未來仍需要繼續努力。至於父母為中大IT畢業，惟未強迫她揀選特定學科，只鼓勵她追尋熱愛方向。她稱過往傷風感冒求醫，醫生都會溫柔細心聆聽，她期望畢業後會留港行醫，亦會以同理心態度對待每一位求診者，設身處地理解每位病人的痛苦與需要。被問及「KOL實習醫生」涉洩露病人私隱風波，劉彥彤直言，醫生最重要是專業操守，必須謹守規矩。