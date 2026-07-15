DSE放榜2026｜聖保羅書院「文科超狀」朱瑋韜 留港讀法律冀伸張社會公義

中學文憑試放榜，今屆有24名考生成為「狀元」屬歷屆最多，分別來自15間學校，當中有11人是「超級狀元」。港島名校聖保羅書院相隔6年再誕生超級狀元，朱瑋韜於中、英、數、M1、經濟、倫理與宗教、歷史合共七科全取5**，公民與社會發展達標，成爲少見以文科組合考獲頂尖成績的尖子。他計劃修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，並在港成為執業律師，因為自小對法律有興趣，覺得做律師與其他職業不同，希望未來主力刑事範疇，以專業法律知識幫助弱勢社群、伸張社會公義。

朱瑋韜於放榜前已獲海外大學的法律課程有條件錄取，但他選擇留港修讀法律，主要考慮到本港大學收分較海外的大學高，認為取得好成績，留港升學較為「划算」。另外，在海外升學費用高負擔大，而在香港完成相關課程，已可獲執業資格。

社會「重理輕文」 稱讀文科能構建邏輯思辨

朱瑋韜表示自己理科基礎不俗，本身可選擇理科或醫科路向，但他自己一向都偏好文科，對理科不感興趣。近年有聲音認為社會「重理輕文」，他指讀書及事業發展最重視興趣與熱誠，文科培養的邏輯思辨、批判分析能力，更契合個人志向。