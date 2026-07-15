書展2026｜方國珊出書講述由萬年區議員晉身立法會　「以哪吒的正氣與熱血服務」

每年書展都有唔少政界人士出書，今屆晉身立法會嘅方國珊出版《開門見珊：方國珊20載闖關之路》，講述「由萬年區議員晉身立法會票后，以哪吒的正氣與熱血服務社群」。

根據出版社介紹，講到香港政壇家喻戶曉嘅人物，方國珊絕對佔一席位。唔少人對佢嘅印象，可能仲停留喺亞視年代演活過嘅「哪吒」一角。書中提到外界以為佢1984年加入亞視先入行，但其實大約1981至82年間，已經無心插柳咁開始接拍廣告，包括金利來領帶、百佳超級市場、美極豉油等廣告。方國珊透露演藝生涯中最難忘、對佢日後做事態度影響最深嘅一幕，係一次極其嚴厲嘅「體罰」。