書展2026｜方國珊出書講述由萬年區議員晉身立法會　「以哪吒的正氣與熱血服務」

每年書展都有唔少政界人士出書，今屆晉身立法會嘅方國珊出版《開門見珊：方國珊20載闖關之路》，講述「由萬年區議員晉身立法會票后，以哪吒的正氣與熱血服務社群」。
根據出版社介紹，講到香港政壇家喻戶曉嘅人物，方國珊絕對佔一席位。唔少人對佢嘅印象，可能仲停留喺亞視年代演活過嘅「哪吒」一角。書中提到外界以為佢1984年加入亞視先入行，但其實大約1981至82年間，已經無心插柳咁開始接拍廣告，包括金利來領帶、百佳超級市場、美極豉油等廣告。方國珊透露演藝生涯中最難忘、對佢日後做事態度影響最深嘅一幕，係一次極其嚴厲嘅「體罰」。
新書提到方國珊喺演藝事業當紅之際，毅然放下一切，獨自去外地留學。之後方國珊步入政界，從政18年嚟一直深耕西貢區，有反對將軍澳堆填區擴建嘅7年抗戰。雖然競選立法會曾經歷5次敗選，但從未放棄，最後憑住無比毅力成為議會「票后」！書中介紹方國珊擁有嘅絕非從天而降嘅幸運，而係用18年青春喺社區一磚一瓦砌出嚟嘅堡壘。
《開門見珊》唔單止係方國珊嘅從政回憶錄，同時係一部香港社會過去20年嘅變遷史。透過方國珊嘅視角，見到基層掙扎、制度僵化，但亦見到專業嘅力量同人性嘅光輝。
方國珊新書推介會
日期：7月17日
時間：下午 4:00 - 4:45
地點：會展舊翼2/F Rooms S222-223
方國珊簽名會
日期：7月17及18日
時間：下午 5:00 - 6:30
地點：經緯出版攤位1B-D27