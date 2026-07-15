DSE放榜2026｜培正中學誕1超狀1狀元 熊鎧喬彈琴減壓 何卓諾聽Eason舊歌

中學文憑試放榜，今屆有24名考生成為「狀元」屬歷屆最多，分別來自15間學校，當中有11人是「超級狀元」。位於何文田的香港培正中學分別誕生女超級狀元熊鎧蕎及男狀元何卓諾。二人均立志讀醫，同樣首選中文大學醫科。

二人均首選中文大學醫科 熊鎧喬取得7科5**，除了包括中、英、數三個核心科，三門選修科生物、化學、經濟與數學延伸部分亦獲5**。對於成為超級狀元，熊鎧喬表示收到成績的一刻感喜出望外，希望就讀中大醫科專業，成為前線醫護人員幫助他人。她表示，讀書時未受父母壓力，但會對自己有要求，感謝父母照顧及陪她去旅行散心，同時感激同學互相扶持。熊鎧蕎表示，從小對醫療感興趣，曾參與中大「暑期臨床體驗計劃」，鍾情校園環境與氣氛，加上大部分師兄師姐均在中大就讀，父母亦是中大舊生，令她對中大更有歸屬感。熊鎧喬稱音樂是減壓的一種方式，喜歡聽流行音樂及與朋友「四手聯彈」，喜歡南韓女團BABYMONSTER和本地歌手呂爵安（Edan）。