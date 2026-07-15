DSE放榜2026｜聖保羅男女誕3超級狀元及2狀元　5人皆決定留港讀醫

聖保羅男女中學有3名超級狀元、2名狀元，成為今屆最多狀元的中學。(巫秋怡攝)

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女，當中聖保羅男女中學有3名超級狀元、2名狀元，成為今屆最多狀元的中學。

來自聖保羅男女中學的蔡善行、莊以臨考獲6科5**，以及公民與社會發展科達標，成為狀元；王繹嘉、陳凱然、馬端行考獲7科5**，以及公民與社會發展科亦達標，成為超級狀元。5名狀元都期望入讀本地大學醫科課程。

患先天性心臟 冀成兒科或心臟科醫生

患有先天性心臟病莊以臨對自己的成績很驚喜，特別是中文，沒想到會拿到5**。他透露，小時候因心律不正經常要入院，而小時候害怕打針，但醫生都很有耐性和愛心，令他立志從醫，「將來都要做咁樣嘅醫生」，希望未來成為兒科或心臟科醫生，希望為香港公共衛生出一分力。