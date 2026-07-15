DSE放榜2026｜聖保羅男女誕3超級狀元及2狀元　5人皆決定留港讀醫

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女，當中聖保羅男女中學有3名超級狀元、2名狀元，成為今屆最多狀元的中學。
來自聖保羅男女中學的蔡善行、莊以臨考獲6科5**，以及公民與社會發展科達標，成為狀元；王繹嘉、陳凱然、馬端行考獲7科5**，以及公民與社會發展科亦達標，成為超級狀元。5名狀元都期望入讀本地大學醫科課程。
患先天性心臟 冀成兒科或心臟科醫生
患有先天性心臟病莊以臨對自己的成績很驚喜，特別是中文，沒想到會拿到5**。他透露，小時候因心律不正經常要入院，而小時候害怕打針，但醫生都很有耐性和愛心，令他立志從醫，「將來都要做咁樣嘅醫生」，希望未來成為兒科或心臟科醫生，希望為香港公共衛生出一分力。
希望入讀港大醫科 冀成精神科醫生
蔡善行表示，父母中學畢業後便工作，未曾升讀大學，讀書多靠自行摸索，高中期間未有報讀補習班，主要透過網上搜集資料。他透露，昨晚和同學凌晨3時看世界盃解壓，又表示想入讀香港大學醫科課程，身邊有朋友受情緒困擾，自己不懂得安慰他們，故希望日後成為精神科醫生支援身邊人。
王繹嘉表示，壓力大時他會打籃球、做運動以緩解壓力，多休息才能有更長的路，又透露想進入中文大學讀醫，是因為有家人因癌症離世，其治療過程令他體會到醫生有很大責任及使命。
陳凱然、馬端行則未選定心儀的大學，但希望入讀醫科。陳指，她出世後不久便留醫深切治療部，家人後來提起當時醫生十分照顧他和家人，對她明白醫生除了救人性命之餘，亦給予病患希望。馬則指，對生物興趣較大，因此希望從醫。
被問到對近期有實習醫生行為不當的看法，狀元們都認為是「人」的問題，又指要謹記從醫的初心，莊以臨稱「唔好拎讀到醫晒命」。