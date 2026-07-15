DSE放榜2026｜逾2.4萬人報讀HKU SPACE　工商管理、護理學最受歡迎

香港中學文憑試今日(15日)放榜，HKU SPACE的副學位課程，多年來一直是不少文憑試學生選擇的升學途徑。截至今天下午2時，已有超過2.4萬人報讀學院課程，較去年增加14%，最受歡迎的三個學科分別為工商管理副學士、護理學副學士及社會科學副學士，三個課程總報名人數超過7,000人，反映學院設計的課程貼合學生升學需要。隨著機場三跑工程、全球航空量需求持續上升，今年報讀航空及飛行高級文憑課程人數有860人，創疫情後新高。有意報讀學院課程的同學今年可在網上系統或親臨九龍灣校舍報名、面試及繳費。

近 7 成畢業生成功銜接八大

學院一直保持卓越的教學質素，畢業生升讀大學比率維持高水平。去年，在升讀全日制學位的畢業生及學生當中，接近7成成功銜接八所政府資助大學。香港大學附屬學院自2,000年成立以來，至今已有超過18,000位同學/畢業生成功升讀本地大學教資會資助全日制學士學位課程，當中近5,500名學生銜接入讀香港大學。學院開辦以來累計升讀學位課程人數已超過34,000人，為眾多學生開拓升學機會。

培育國際化人才 加強AI素養教育

除本地學生外，學院近年亦吸引更多非本地學生報讀。香港大學附屬學院副校長周雪玲博士表示，特區政府近年積極推動「留學香港」品牌，有助提升香港作為升學目的地的知名度，並促進學院生源更多元化，今年學院接獲來自俄羅斯、哈薩克斯坦、馬來西亞及印度等地學生的申請比率明顯上升；而透過高端人才通行證計劃及優秀人才入境