DSE放榜2026｜董玉娣中學女狀元李心兒 慳家留港讀醫冀減父親重擔

中學文憑試放榜，今屆有24名考生成為「狀元」屬歷屆最多，分別來自15間學校，當中有11人是「超級狀元」。屯門保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。狀元李心兒由於獲哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單，由母親及姐姐代領。她透過視像通話表示傾向入讀中大醫科，又指外國學費太貴，加上家人在香港，最終決定在港升學，又指家中只有父親工作，希望減輕開支重擔。

哈佛讀暑期課程 母親姐姐代領成績單

李心兒共取得6科5**，除了3科核心科，亦包括選修科生物、化學、物理，數學延伸部分則取得5*。校方表示已連續兩年誕生狀元，因李心兒獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀為期7個姑的暑期課程，未能親身回校領取成績單，改由母親與姐姐代為到校領取。

李心兒透過視像通話表示，得悉考獲狀元後「有啲震驚」，因認為數學延伸部分單元二(M2)後較難，故選擇以平常心應對，考完試就已經「放低」。她指自己最大的讀書動力是「令屋企人過到好生活」，因家中只有父親工作，家庭開支很大有一定經濟壓力，冀入讀中大內外全科醫學士課程–環球醫學領袖培訓專修組別。她指曾到英國遊學，喜歡當地環境，但因學費太貴，加上家人都在香港，故最終決定在港升學。