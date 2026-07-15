揭陽虐狗案｜旺角巨型廣告籲關注事件 愛協向警方舉報影片免模仿犯罪

廣東揭陽4名未滿14歲的男童涉嫌縱火虐殺犬隻「旺旺」及其數隻幼犬，事件於內地及本港社交平台流傳引發關注。旺角鬧市亦出現巨幅廣告呼籲關注事件。香港愛護動物協會今日（7月15日）發帖稱對事件感到痛心憤怒，已向香港警方舉報，並引警方回覆表示，警方將要求Threads及YouTube移除相關影片。愛協解釋，要求下架影片是為了避免構成模仿或二次傷害，強調非阻止公眾知道事件。

社交平台流傳圖片，旺角亞皆老街及上海街交界的民華中心外牆有螢幕周一（7月13日）投放廣告，附有受虐犬隻相片，以及「弱小亦有尊嚴，生命不容傷害」、「這一次，光會照到我的同伴嗎」、「請持續關注事件，推動動物保護立法」等簡體字標語。

強調非阻止公眾知道事件

香港愛護動物協會表示，對揭陽流浪母犬及幼犬遇害事件深感痛心與憤怒，強調任何虐待動物、以生命痛苦取樂的行為，都不應被容忍，更不應被輕描淡寫地視作玩笑或惡作劇。愛協提到，目前正和內地組織合作，研究在某些城市制定「伴侣動物保護條例」的可能性；也在積極推動本港防止殘酷對待動物條例的修訂，爭取建立動物受虐預警機制，在傷害來臨前制止。