AI生成內容規管立法？ 孫東：正研法律適時諮詢

隨着生成式人工智能（AI）迅速發展，借助AI生成合成文本、圖像、音頻、視頻、虛擬場景等，逐漸成為重要的信息生產模式，但同時也衍生虛假信息、深度偽造、惡意輸出等安全問題。在今日（15日）的立法會會議上，有議員關注AI生成內容的規管問題，詢問政府是否會考慮立法保障肖像權，限制任何人在未經當事人同意下利用AI技術偽造其不實內容等。創新科技及工業局局長孫東表示，政府正循「借助電腦網絡罪行」的角度研究現時法律，當中可能包括涉及深度偽造技術的罪行，將適時諮詢公眾。

孫東表示，去年1月至今年5月間，警方共接獲2143宗勒索案件。根據《盜竊罪條例》（第210章），任何人干犯勒索罪，最高可處監禁14年。由於人工智能（AI）只可用作干犯勒索罪其中一種工具或媒介，而非個別的罪案類別，因此警方未有就勒索案當中涉及使用AI犯案的相關數字作分項統計。

孫東指，數字政策辦公室於去年4月推出《香港生成式人工智能技術及應用指引》，建議為確保透明度、信賴責任框架和安全，服務使用者應以浮水印、標籤、元數據、數碼簽署或其他方式，明確說明是否使用了生成式AI參與內容生成或決策。

談及AI生成內容規管方面的法律框架，律政司成立的「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組已對現行法律進行全面及深入檢視，查找到任何漏洞或不足之處後，工作小組會按相關決策局及部門的初步研究結果，就如何推展安全及負責任的AI使用和發展作進一步的具體檢討工作。法律改革委員會已於1月發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》報告書，其轄下的電腦網絡罪行小組委員會正循「借助電腦網絡的罪行」的角度研究現時的法律，當中可能包括涉及深度偽造技術的罪行，將適時諮詢公眾。考慮到小組委員會正就其他網絡罪行範疇進行研究，政府將全面審慎研究相關內容，以期制訂更完備的法律以應對資訊科技發展對社會治安帶來的挑戰。