屯門連日「嚴打」電動可移動工具拘多人　警：不分日夜全天候執法

本月10日，屯門警區指持續「嚴打」電動可移動工具，當日拘捕13名違法人士，並檢獲多架涉案電動可移動工具。本月11日，屯門警區拘捕12名違法人士，檢獲多架電動單車。本月13日，屯門警區稱繼續全天候執法，拘捕多名違法人士並檢獲多部涉案電動可移動工具。屯門警區強調，將會繼續全天候執法行動、「執法不分日夜」、「無間斷大力打擊」，並提醒市民及提醒身邊人非法使用電動可移動工具可面臨罰款及監禁刑罰，切勿以身試法，時刻注意道路安全。

網民促18區持續日夜執法

三篇帖文均獲逾千網民點讚，不少人留言支持警方執法，稱當區非法使用電動可移動工具情況禁之不絕，「高速行駛經常險撞行人」、「到咗夜晚兆康近欣田邨嗰度非常猖狂」、「捉一次半次冇用，要日日做，每月做」、「全港最支持屯門警區，真心天天持續執法保障市民生命財產安全」、「支持警方執法。要持之以恆」。另有網民提到全港18區均有違法使用電動可移動工具，希望其他警區加強執法，「各處都電動車開花」、「新蒲崗失控好多電動單車等住阿Sir執法」、「快啲過嚟荃灣，荃灣大把」、「支持警察在全港18區持續日夜執法！保障市民生命財產安全」。