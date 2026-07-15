DSE放榜2026︱恒生大學申請人數逾一萬　校長批高調宣傳獎學金「好不健康」

何順文表示，本年度申請人數超過一萬人，而申請第一志願的申請者較往年相比，更增逾兩成。因申請人數激增，恒大繼而將本地學額，由去年的1,705個，擴至1,850個，較往年多145個學額。於內地生申請人數方面，則與往年差距不太，但本年內地生學額增至750個，數量較上年多250個。何順文指不同學生有不同天賦，恒大提供了全方位照顧，並積極擴大學額。

2026年中學文憑試今日（15日）放榜，香港恒生大學校長何順文於校內會見傳媒，指出因今年申請者激增，相較去年,1705個本地學額，恒大將學額增至1,850個。亦於校內設立收生中心，安排即埸收生。多名申請者欲報考金融、會計等學科。

他坦言，金融及會計學科最多人申請，但競爭最激烈的課程包括環球商業管理、心理學、融合媒體及傳播科技等。他亦支持同學修讀兩個主修，實行跨學科學習，將應用範圍擴大。他亦直指不同大學有不同定位，恒大就是注重應用學科，培養學生思考及創新能力。

何順文批高調宣傳獎學金「不健康」 應做好本科教育

何順文直言為「搶學生」，高調宣傳加碼獎學金「好不健康」，違反教育本質。學院不應標榜成績是一切的優績主義，社會不應過分留意超級狀元，反而應該嘉許成績較普通的學生，做好本科教育。