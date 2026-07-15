書展2026｜《給阿嬤的情書》熱潮帶動「僑批」文創 書商各出奇謀吸客料銷情勝去年

每年令書迷引頸以待的香港書展今日開幕，不少人一早到場排隊輪候，盼第一時間入場搜羅心頭好。場內除了各式折扣優惠，書商亦緊貼時下熱話，推出特色書籍與產品吸客。有書商趁近期現象級電影《給阿嬤的情書》的熱潮，順勢推廣「僑批」相關書籍與文創產品，吸引不少人流；亦有書商看準近期國際體育賽事掀起的足球熱潮，推出英超球隊阿仙奴的專題書籍，預料今年整體銷情可望較去年增長5%至10%。

最近創下逾19億元人民幣票房的內地電影《給阿嬤的情書》，上月18日在香港正式公映後，本地票房已突破1,000萬元。書商「廣東館」亦看準這股熱潮，今年攤位特設《給阿嬤的情書》打卡點，並以「僑批」為主題，推出一系列相關書籍及文創產品作招徠。此外，展位亦帶來大灣區歷史書籍，讓在當地長大的香港讀者尋根溯源。南方出版傳媒國際部總監陳斌表示，「僑批」作為重要世界記憶遺產，承載著廣東獨有的集體回憶，一些影迷觀看電影後亦專程前來攤位打卡，帶動「僑批」相關文創產品，尤其帶有祝福字句的冰箱貼大受歡迎，「有人一次買幾隻，甚至買十隻」。他又指，今年售賣文創類的產品，開拓了新收入來源，有信心銷情能勝過去年。

乘足球熱潮 書商推阿仙奴專書吸客 要在眾多攤位中突圍而出，不少書商在攤位設計上各出奇謀。萬里機構今年以「有一種味道叫香港」為主題，將攤位化身成傳統燒味舖，吸引不少人打卡留念，出版社亦推出飲食新書《港式滋味2》，教讀者如何在家中製作燒味與點心。適逢球隊阿仙奴於今年英超聯賽奪冠，出版社推出另一本主打書《傑出阿仙奴》，由資深藝人兼忠實球迷袁文傑執筆，細說數十年來觀賽的心路歷程與球隊歷史。萬里機構副總經理兼副總編輯梁卓倫表示，由於正值世界盃熱潮，不少阿仙奴球員均有參與世界盃，吸引不少球迷駐足觀看及購買該書。他期望今年的銷情至少與去年持平，甚至有5%至10%的增長，盼展期內不會再現因颱風閉館的情況。

柏雅出版社最後參展 26 年見證書展變遷 另一邊廂，經營達31年的柏雅出版社早前在社交平台預告即將結業，今年為最後一次參展。展內推出「10元優惠專區」等優惠，吸引家長到場掃貨，收銀處大排長龍。該出版社助理市場經理黃浩民表示，參展26年來見證了書展由興盛到人流回落。他透露，結業原因是營運成本持續上漲，加上本港出生率下降衝擊兒童圖書行業，對銷量造成頗大的影響。市民葉小姐得悉該出版結業消息後，專程前來「掃貨」，共花費326元購買書籍及文具。她透露，由於孩子尚幼，現時仍以閱讀實體書為主，但預計未來會隨科技發展轉看電子書。