地盤周五起全面禁煙 違法工友定額罰3千元

立法會通過有關地盤全面禁煙的決議案，涉及三項附屬法例，並於周五(17日)起生效。勞工及福利局長孫玉菡說，周五起會即時執法，包括突擊巡查地盤，亦不會設立任何緩衝期和警告期。

工友地盤吸煙定額罰款3千元

地盤列為法定禁煙區後，任何人在地盤吸煙均屬違法，定額罰款3千元，承建商最高罰款40萬元。有議員關注建築地盤範圍的定義，憂慮普通市民在地盤附近吸煙會否誤墮法網，孫玉菡說，法例定義涵蓋正進行建築工程的地方及貯存物料或工業裝置的附近範圍。承建商須清晰標示地盤範圍，設置圍欄及指示。公眾區域如棚架下行人路，若無工程進行則不屬禁煙區，但建議吸煙者遠離棚架或先熄滅煙頭。