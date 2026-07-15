地盤周五起全面禁煙 違法工友定額罰3千元

立法會通過有關地盤全面禁煙的決議案，涉及三項附屬法例，並於周五(17日)起生效。勞工及福利局長孫玉菡說，周五起會即時執法，包括突擊巡查地盤，亦不會設立任何緩衝期和警告期。
工友地盤吸煙定額罰款3千元
地盤列為法定禁煙區後，任何人在地盤吸煙均屬違法，定額罰款3千元，承建商最高罰款40萬元。有議員關注建築地盤範圍的定義，憂慮普通市民在地盤附近吸煙會否誤墮法網，孫玉菡說，法例定義涵蓋正進行建築工程的地方及貯存物料或工業裝置的附近範圍。承建商須清晰標示地盤範圍，設置圍欄及指示。公眾區域如棚架下行人路，若無工程進行則不屬禁煙區，但建議吸煙者遠離棚架或先熄滅煙頭。
承建商已按指引行事無須擔心負上刑責
就承建商責任與指引，他指，政府要求承建商採取「所有合理步驟」，但因應各地盤差異，合理步驟須按實際情況而定。勞工處已就香港建造商會草擬的實務指引提供官方意見，為業界清晰說明何謂合理步驟，減低違例風險。若承建商已按指引行事，僅因個別人士違規吸煙，則無須擔心負上刑責。
重申地盤內不設劃定吸煙區
對有意見建議在地盤內劃定吸煙區，孫玉菡重申，政府決定不容許在地盤內劃定吸煙區，以免違背全面禁煙的立法原意，並避免執法困難。孫玉菡強調，行政當局須在便利工友與施政目標之間作出取捨，以安全為先。他表示，日後會因應實施情況實事求是檢討，惟現階段先通過全面禁煙。