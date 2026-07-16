寵物外出風險增 近八成保險包第三者責任 僅24%飼主有買寵物保險

愈來愈多人飼養寵物，本月起更有近千食肆獲批容許狗隻入內，人寵接觸機會更多。消委會發現，只有24%受訪者已購買寵物保險；該會上月檢視24個寵物保險計劃的資料，約八成計劃包括第三者責任保障，但未必包括滋擾、純受驚責任；另亦發現約七成計劃最高首次投保年齡為8歲，續保安排各異，年老寵物續保或須經核保審批。消委會提醒消費者，投保前應細閱保障範圍、自負額、續保條件及不保事項，並如實申報健康狀況，避免日後索償出現落差。

消委會6月在其網站、「網上價格一覽通」及「油價資訊通」訪問有飼養或計劃飼養寵物的消費者，收回104份有效問卷，九成三屬飼主，其餘亦有計劃飼養寵物。調查發現，24%表示已購買寵物保險，34%正考慮購買；另有42%表示未有投保，且暫時不感興趣。77%受訪者投保主要為「減輕重大醫療突發事件的財務壓力」。消委會自2023年至今年6月接獲32宗投訴，逾半涉價格及收費，包括自動續保以及寵物離世未能中止保單。 消委會於6月收集7間保險公司24個寵物保險計劃的資料和收費，整合後再交予相關保險公司核實。23個計劃以貓狗為承保對象，1個計劃則只為龜及鳥類提供保障。各計劃的年繳保費差距甚大，由約1,000至14,000元，大部分計劃保費視乎寵物的品種、年齡、保障範圍，以及保障額而有所不同。

寵物首次投保年齡上限方面，七成(17個)計劃的最高投保年齡為8歲，各計劃的續保安排亦有不同，其中13個列明可續保至12歲、13歲或15歲，其餘計劃續保時則不設年齡限制，或列明可終身每年續保。不過，部分較年長寵物續保時仍可能需要經核保審批。 研究發現，市場產品近年持續升級，除門診、住院及手術保障外，部分計劃加入癌症、心臟病等危疾保障，以及電腦斷層掃描(CT)或磁力共振掃描(MRI)檢查、復康治療等項目；個別計劃年度醫療保障額更提高至10萬元。