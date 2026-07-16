恒大申請人數過萬 何順文批高調宣傳獎學金不健康

應屆中學文憑試(DSE)考生升學亦可選擇私立大學，香港恒生大學下學年學額將增加145個，至1,850個，以應對申請人數激增。恒大校長何順文昨稱，申請人數超過1萬人，申請第一志願的申請者更比往年增逾兩成；又透露金融及會計學科最多人申請，而競爭最激烈的課程包括環球商業管理、心理學、融合媒體及傳播科技等。

何順文支持學生修讀兩個主修科，實行跨學科學習，擴大應用範圍。他又指，有學校為「搶學生」而高調宣傳獎學金加碼「好唔健康」、違反教育本質，直言學院不應標榜成績是一切的「優績主義」，認為社會不應過分留意「超級狀元」，反而應嘉許成績較普通的學生，做好本科教育。