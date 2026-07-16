恒大申請人數過萬 何順文批高調宣傳獎學金不健康

應屆中學文憑試(DSE)考生升學亦可選擇私立大學，香港恒生大學下學年學額將增加145個，至1,850個，以應對申請人數激增。恒大校長何順文昨稱，申請人數超過1萬人，申請第一志願的申請者更比往年增逾兩成；又透露金融及會計學科最多人申請，而競爭最激烈的課程包括環球商業管理、心理學、融合媒體及傳播科技等。
何順文支持學生修讀兩個主修科，實行跨學科學習，擴大應用範圍。他又指，有學校為「搶學生」而高調宣傳獎學金加碼「好唔健康」、違反教育本質，直言學院不應標榜成績是一切的「優績主義」，認為社會不應過分留意「超級狀元」，反而應嘉許成績較普通的學生，做好本科教育。
聖方濟各大學接逾3.3萬份申請
另一間私立大學聖方濟各大學表示，截至昨中午已收到逾33,000份入學申請，較去年增一成。方大指，今年犯罪及安保科學學士學位及高級文憑課程，以及人工智能及數碼科技相關課程申請人數大幅增加。
方大又表示，近兩年愈來愈多學生透過方大「2+2」或「1+2+2」升學途徑，銜接心儀學士學位課程，今年持有文憑資歷申請方大高級文憑課程，以及以高級文憑/副學士畢業生身份申請入讀方大三年級學士學位課程的人數均明顯上升，當中不少在DSE放榜前已獲取錄並繳交留位費。