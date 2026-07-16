羅氏基金 沙崇 王錦輝首誕狀元 多人盼行醫回饋社會

誕生24名中學文憑試(DSE)「狀元」的15間中學，除傳統名校亦有3間首次誕生狀元，包括第一次便產出「超級狀元」的保良局羅氏基金會中學，該校超級狀元黃樂彥對此感到驚喜，自小對內科有興趣的他計劃留港升學並入讀香港中文大學醫學院，認為「身處任何環境亦能發光發熱。」多名狀元亦不約而同表示，希望做醫生回饋社會。在20名讀醫狀元以外，有3名狀元計劃升讀香港大學法律相關課程，僅1人擬離港升學。

保良局羅氏基金中學首次誕生狀元便產出超級狀元，黃樂彥在3個核心科目、物理、化學、資訊及通訊科技同樣奪5**成績，並在公民與社會發展科達標，成為11名超級狀元之一。他憶述收到通知時感開心和驚喜，感激父母陪伴、沒對他訂下太高要求。惟放榜前夕，他仍然緊張到「徹夜無眠」，透露只靠觀看世界盃四強賽直播打發時間，苦撐至早上，但對其支持的法國隊未能打入決賽感遺憾。他的同學聽到之後，隨即回應稱「唔緊要，你DSE贏咗、贏咗世界」。

黃樂彥：希望用生命協助生命 黃樂彥自小對內科有興趣，中五更參加中大一個暑期計劃，體驗到中大醫學院學生生活及了解更多臨床醫學，擲地有聲稱「我希望用生命協助生命，令社會不同人士減少病痛」，因此計劃留港升讀中大醫學院。

鄭一力

今屆狀元還包括沙田崇真中學學生鄭一力，成為該校歷來首名文憑試狀元。鄭一力選讀傳統理科組合物理、化學和生物科。他憶述中一的成績只屬該校中下游水平，隨後每年不斷進步至成為狀元；又認為今次是「超水平發揮」，特別是個別科目於考試完結後，其實感覺發揮不如平時。他透露自小要定期到診所覆診，醫護人員對他一直以來相當照顧，未來希望調換角色服務大眾。 同區香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦出現首名狀元，劉子湉於小五後跳級直升中一，現時首選志願為中大內外全科醫學士課程，希望鑽研精神科，未來亦打算留港發展。她過去曾參加並完成多項醫院實習、大學級醫學課程，亦藉此認定投身醫學界的志向。

傳統名校方面，喇沙書院超級狀元許樂和狀元莊梓謙暫未決定入讀本港哪間醫學院，但同樣希望做醫生以知識回饋社會，又認為有KOL實習女醫生被捕一事是警惕，提醒要謹言慎行。皇仁書院超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙及唐明德同樣有意讀醫，3人均稱觀察到香港人口老化、醫護人手長期短缺，疫情期間更體會醫療壓力，故希望服務市民。嘉諾撒聖瑪利書院狀元姚祉琳表示，在參與腫瘤科體驗計劃後受啟發，立志成為醫生。拔萃女書院狀元羅苡庭就稱，眼見家人辛苦照料長期病患妹妹而萌生讀醫念頭，同時感激醫護對妹妹的付出。