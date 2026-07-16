克服障礙成狀元 感激家人支持度逆境 鄭子絃僅餘一成視力 冀助港維護法律制度 莊以臨患先天心臟病 立志成仁醫關懷病人

中學文憑試(DSE)昨日放榜，今屆共誕生24名「狀元」，即在3個核心科目及3個選修科目同奪5**成績，並在公民及社會發展科達標的考生，當中11人更同時在數學延伸部分獲得5**成為「超級狀元」。芸芸狀元當中，有4人選擇升讀醫科以外學科，包括視力只餘下不足一成、未來或會完全失明的香港華仁書院狀元鄭子絃，他指需要比常人花更多時間閱讀資料和做功課等，之前雖有信心但沒預料到成為狀元；而自小患有先天性心臟病的聖保羅男女書院狀元莊以臨，就因醫生的關懷，令他立志成為一名醫生。

2026年DSE狀元榜

今屆DSE有近5.7萬名考生應考，共誕生14男10女狀元。他們分別來自15間中學，當中傳統名校聖保羅男女中學成為「大贏家」，共有3名超級狀元和2名狀元，其次是皇仁書院、破該校紀錄共誕生1名超級狀元和2名狀元。此外，今年亦有3間學校首次有學生成為狀元，包括第一次便已產出「超級狀元」的保良局羅氏基金會中學，以及沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。 24名狀元及超級狀元亦向傳媒談到日後升學計劃，當中有20人選擇升讀醫科，佔整體逾八成，他們全數傾向留港讀醫，9人傾向香港中文大學醫學院、3人選擇香港大學醫學院、8人未選定心儀大學。另外4名狀元則有3人有意到港大讀法律，餘下一人選讀牛津大學電腦科學。

就讀香港華仁書院的鄭子絃，自幼只有約一成視力並伴隨視力障礙，情況更持續惡化，目前視力僅餘不足一成、未來或會完全失明。不過，這些都無礙他在堅毅努力下成為狀元。他面對視力挑戰的同時，仍積極參與學業及課外活動，現時為學校棋藝隊隊長，過往也曾在徵文比賽獲獎，獲全額資助參與英國劍橋大學學術交流團。 未來或完全失明 冀科技輔助補不足 鄭子絃坦言，考完DSE後雖然有信心，但沒預料到能奪得狀元佳績，形容這是一個「極大的驚喜」。礙於視力限制，他稱閱讀資料與整合數據時所花時間比常人更多，看資料做功課時亦必須靠近才能看清楚。為迎戰DSE，他在中六期間每日花約10小時溫書及做試卷。他特別推崇寫筆記的手寫過程，認為能帶來更深刻的記憶，比打字更有效，又指考評局及學校提供平板電腦放大試卷、延長作答時間等協助，使他能發揮全部潛力。

鄭子絃立志投身法律界，下學年擬入讀香港大學的政治與法學雙學位課程。他憶述中三時獲老師帶到高等法院旁聽，令他對法庭運作產生濃厚興趣；中五到區域法院旁聽後進一步確立志向。他相信本港的法律制度，是一個能帶來平等、帶來機會的工具，希望透過未來的學習與工作，幫助維護香港法律制度。 在漫長的備戰過程，鄭子絃最感激的是家人的默默支持，笑言他們沒有驚天動地的激勵說話，反而是無微不至的日常關懷最令他動容，提到每當溫書到凌晨1、2時，家人一句簡單的「快點睡吧，明天再溫」就是最大的動力。他又對視力惡化風險感到樂觀，認為現今各類科技輔助軟件發達，有助他閱讀法律文件和處理日常工作；但相信人工智能(AI)無法取代人類，加上法律是一門與人密切相關的學問，需要同理心與人情世故。