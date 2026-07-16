克服障礙成狀元 感激家人支持度逆境 鄭子絃僅餘一成視力 冀助港維護法律制度 莊以臨患先天心臟病 立志成仁醫關懷病人

中學文憑試(DSE)昨日放榜，今屆共誕生24名「狀元」，即在3個核心科目及3個選修科目同奪5**成績，並在公民及社會發展科達標的考生，當中11人更同時在數學延伸部分獲得5**成為「超級狀元」。芸芸狀元當中，有4人選擇升讀醫科以外學科，包括視力只餘下不足一成、未來或會完全失明的香港華仁書院狀元鄭子絃，他指需要比常人花更多時間閱讀資料和做功課等，之前雖有信心但沒預料到成為狀元；而自小患有先天性心臟病的聖保羅男女書院狀元莊以臨，就因醫生的關懷，令他立志成為一名醫生。
今屆DSE有近5.7萬名考生應考，共誕生14男10女狀元。他們分別來自15間中學，當中傳統名校聖保羅男女中學成為「大贏家」，共有3名超級狀元和2名狀元，其次是皇仁書院、破該校紀錄共誕生1名超級狀元和2名狀元。此外，今年亦有3間學校首次有學生成為狀元，包括第一次便已產出「超級狀元」的保良局羅氏基金會中學，以及沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。
24名狀元及超級狀元亦向傳媒談到日後升學計劃，當中有20人選擇升讀醫科，佔整體逾八成，他們全數傾向留港讀醫，9人傾向香港中文大學醫學院、3人選擇香港大學醫學院、8人未選定心儀大學。另外4名狀元則有3人有意到港大讀法律，餘下一人選讀牛津大學電腦科學。
就讀香港華仁書院的鄭子絃，自幼只有約一成視力並伴隨視力障礙，情況更持續惡化，目前視力僅餘不足一成、未來或會完全失明。不過，這些都無礙他在堅毅努力下成為狀元。他面對視力挑戰的同時，仍積極參與學業及課外活動，現時為學校棋藝隊隊長，過往也曾在徵文比賽獲獎，獲全額資助參與英國劍橋大學學術交流團。
未來或完全失明 冀科技輔助補不足
鄭子絃坦言，考完DSE後雖然有信心，但沒預料到能奪得狀元佳績，形容這是一個「極大的驚喜」。礙於視力限制，他稱閱讀資料與整合數據時所花時間比常人更多，看資料做功課時亦必須靠近才能看清楚。為迎戰DSE，他在中六期間每日花約10小時溫書及做試卷。他特別推崇寫筆記的手寫過程，認為能帶來更深刻的記憶，比打字更有效，又指考評局及學校提供平板電腦放大試卷、延長作答時間等協助，使他能發揮全部潛力。
鄭子絃立志投身法律界，下學年擬入讀香港大學的政治與法學雙學位課程。他憶述中三時獲老師帶到高等法院旁聽，令他對法庭運作產生濃厚興趣；中五到區域法院旁聽後進一步確立志向。他相信本港的法律制度，是一個能帶來平等、帶來機會的工具，希望透過未來的學習與工作，幫助維護香港法律制度。
在漫長的備戰過程，鄭子絃最感激的是家人的默默支持，笑言他們沒有驚天動地的激勵說話，反而是無微不至的日常關懷最令他動容，提到每當溫書到凌晨1、2時，家人一句簡單的「快點睡吧，明天再溫」就是最大的動力。他又對視力惡化風險感到樂觀，認為現今各類科技輔助軟件發達，有助他閱讀法律文件和處理日常工作；但相信人工智能(AI)無法取代人類，加上法律是一門與人密切相關的學問，需要同理心與人情世故。
因自身病患 對醫學產生濃厚興趣
聖保羅男女中學的狀元莊以臨自小患有先天性心臟病，需要經常進出醫院，至今仍偶有心律不正情況，平均約半年須入院治療一次。他表示，自身經歷不但令他對人體運作、基因及癌症等醫學課題產生濃厚興趣，更深刻體會醫護人員的重要，憶述兒時在急症室獲醫生容許母親在旁陪伴，即使自己害怕落淚亦沒有受到責備，形容這份關懷使他立志成為一個同樣能夠照顧病人情緒和需要的醫生，特別希望幫助兒童和長者。
莊以臨指出自己並非只懂讀書，溫習期間會透過聽廣東歌、瀏覽影片平台和社交平台作適當休息，又分享最喜歡歌手林家謙歌曲《just carry on》的一句歌詞「你會盛放於天邊，散落太陽下」。面對DSE壓力，他認為時間管理固然重要，但學習質素更為關鍵，過程亦要保持適當休息。成功背後他感謝父母悉心栽培、在低潮時給予鼓勵，同時尊重他規劃溫習與休息時間的自由，同時感謝老師循循善誘成為其啟蒙者，以及同學和朋友一路互相支持、共同奮鬥等。莊以臨並提到，醫學生須堅守醫學道德和正直原則，無論是避免抄襲還是妥善使用公共資源，都應謹守底線、不忘初心，並認為讀醫非為了炫耀，而是希望真誠幫助別人。