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出版：2026-Jul-16 07:20
更新：2026-Jul-16 10:30

天氣｜天文台：受一道廣闊低壓槽影響 明日初時雨勢有時頗大 (持續更新)

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天文台取消黃雨警告信號。(資料圖片)

天文台取消黃雨警告信號。(資料圖片)

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【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，受一道廣闊低壓槽影響，本週餘下時間至下週初本港天氣仍然不穩定。明日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【10:30更新】天文台在10時20分取消黃色暴雨警告信號

【09:25更新】天文台於上午9時25分改發黃色暴雨警告信號。

【09:12更新】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時正。

【08:00更新】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。提醒巿民如身處室外，應儘快到安全地方躲避。

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【07:41更新】天文台於上午7時40分發出紅色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台於今日(16日)上午7時15分發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台於上午7時33分發出特別天氣提示，指本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。提醒市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

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本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。(香港天文台)

天文台展望明日部分地區雨勢較大。週末至下周初仍有幾陣驟雨。天文台又指，活躍西南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，週末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。

天文台展望明日部分地區雨勢較大。週末至下周初仍有幾陣驟雨。(香港天文台)

天文台展望明日部分地區雨勢較大。週末至下周初仍有幾陣驟雨。(香港天文台)

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