天氣｜天文台：受一道廣闊低壓槽影響 明日初時雨勢有時頗大 (持續更新)

【08:00更新】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。提醒巿民如身處室外，應儘快到安全地方躲避。

【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，受一道廣闊低壓槽影響，本週餘下時間至下週初本港天氣仍然不穩定。明日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【07:41更新】天文台於上午7時40分發出紅色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台於今日(16日)上午7時15分發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台於上午7時33分發出特別天氣提示，指本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。提醒市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。