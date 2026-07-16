揭陽虐狗案｜愛協要求刪片　致歉稱非阻止傳播或討論真相

廣東揭陽4名未滿14歲的男童涉嫌縱火虐殺流浪狗「旺旺」及其數隻幼犬，影片於內地及本港社交平台流傳引發關注。香港愛護動物協會昨日指已向警方舉報，警方會要求Threads及 YouTube移除相關影片。不過，大批網民不滿為何要移除影片，認為變相封鎖消息。愛協再發出聲明，對帖文引起不同理解或造成誤解致歉，強調本意並非阻止傳播及討論真相。

愛協昨晚8時發布第二次聲明，指對於早前發表的帖文引起不同理解或造成誤解致歉。愛協強調發佈帖文的目的，正正是希望與公眾一同持續關注事件，在避免引發青少年模仿風險的前提下，持續反映事件、喚起關注，同時促請有關方面嚴肅跟進及處理。愛協感謝大家對動物的關心，亦感謝每一位願意為牠們發聲的人。