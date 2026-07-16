揭陽虐狗案｜愛協要求刪片　致歉稱非阻止傳播或討論真相

廣東揭陽4名未滿14歲的男童涉嫌縱火虐殺流浪狗「旺旺」及其數隻幼犬，影片於內地及本港社交平台流傳引發關注。香港愛護動物協會昨日指已向警方舉報，警方會要求Threads及 YouTube移除相關影片。不過，大批網民不滿為何要移除影片，認為變相封鎖消息。愛協再發出聲明，對帖文引起不同理解或造成誤解致歉，強調本意並非阻止傳播及討論真相。
愛協昨晚8時發布第二次聲明，指對於早前發表的帖文引起不同理解或造成誤解致歉。愛協強調發佈帖文的目的，正正是希望與公眾一同持續關注事件，在避免引發青少年模仿風險的前提下，持續反映事件、喚起關注，同時促請有關方面嚴肅跟進及處理。愛協感謝大家對動物的關心，亦感謝每一位願意為牠們發聲的人。
愛協在昨日上午8時發文，指儘管今次事件並不屬於香港警方的管轄範圍，仍向香港警方舉報。警方表示會要求Threads及YouTube移除相關影片。愛協續指歡迎任何有助防止暴力及有害內容進一步傳播的行動，並期望所有相關平台都能負責任地迅速採取行動。
憂對動物造成二次傷害
帖文引起大批網民留言質疑為何要求平台刪片，愛協解釋虐待動物的原始畫面會對動物造成二次傷害，亦可能刺激模仿、消費痛苦，甚至令施虐者因為關注而得到變相曝光，而非阻止公眾知道事件。
愛協認為應下架血腥、殘忍、直接呈現虐待過程的影片；應傳播事件背景、求助聲明、投訴渠道、舉報方法、呼籲保護動物的資訊。藉此讓更多人知道事件真相、關注動物安全、向平台施壓，從而促成介入、追責及預防再發生同類事件。