新皇崗口岸︱跨境巴士憂專營新線搶客　促納入「兩蚊兩折」計劃中

新皇崗口岸重建工程已大致完成，立法會內會今日(16日)下午將召開特別會議討論《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基在港台節目表示，對新口岸開通持樂觀態度，預料新口岸啟用後初期客流量會翻倍。不過運輸署安排的7條專營巴士路線可能與現有跨境巴士營辦商形成直接競爭。
蔡順基表示歡迎公平競爭，亦對自身服務質素有信心，但由於「兩蚊兩折」乘車優惠未涵蓋跨境巴士，他擔心部分長者或合資格客源會被公共巴士搶走，呼籲政府審視行業情況，將跨境巴士納入「兩蚊兩折」計劃中，讓市民有更多交通選擇；業界願意在長者優惠上作進一步提升，以接近公共交通的收費作為交換，減輕政府財政壓力。
7.31日僅啟用日期非正式通關日
民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目中形容，新口岸實施的「合作查驗，一次放行」是劃時代體驗，新安排下可大幅簡化過關流程。他表示，立法會將「加班加點」，預計本周內通過條例，不過強調7月31日僅為口岸區設立的啟用日期，並非正式通關日，當局仍需時進行系統壓力測試、消防檢測以及海關入境設施的準備，以確保穩定性。他引述內地當局指，大樓內將有清晰的指示劃分兩地司法管轄區，市民無須擔心執法界線問題。
香港須主動提升自身吸引力
有意見擔心新口岸的優勢會進一步便利港人北上消費，甚至改變港漂居住模式，影響本地經濟及過夜旅客數量。陳恒鑌坦言相關擔憂確實存在，強調香港必須主動提升自身吸引力，並建議政府推出對中小企支援措施，例如探討為飲食界轉型提供方案，或推出消費式的抽獎活動等，以吸引人流留在香港消費。