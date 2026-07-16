新皇崗口岸︱跨境巴士憂專營新線搶客　促納入「兩蚊兩折」計劃中

新皇崗口岸重建工程已大致完成，立法會內會今日(16日)下午將召開特別會議討論《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基在港台節目表示，對新口岸開通持樂觀態度，預料新口岸啟用後初期客流量會翻倍。不過運輸署安排的7條專營巴士路線可能與現有跨境巴士營辦商形成直接競爭。

蔡順基表示歡迎公平競爭，亦對自身服務質素有信心，但由於「兩蚊兩折」乘車優惠未涵蓋跨境巴士，他擔心部分長者或合資格客源會被公共巴士搶走，呼籲政府審視行業情況，將跨境巴士納入「兩蚊兩折」計劃中，讓市民有更多交通選擇；業界願意在長者優惠上作進一步提升，以接近公共交通的收費作為交換，減輕政府財政壓力。