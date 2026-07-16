馬季結束總投注額升3.2%　旅客入場人數破40萬較上年度增一倍

2025/26年度馬季昨晚(15日)煞科，馬會今季舉行了88個賽日，包括7個夏令賽事日，合共舉行865場本地賽事及492場越洋轉播賽事。馬會公布，今季賽馬投注總額為1,433億1,000萬港元，較2024/2025年度馬季上升3.2%，而兩個馬場全年的內地及海外旅客入場人數，達破紀錄40多萬人次，較上年度馬季增長一倍。
匯合彩池投注額破紀錄達344億港元
馬會表示，賽馬投注總額增長主要由參賽馬匹數目增加，以及馬會透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略持續取得成果所帶動。值得注意的是，香港賽事的匯合彩池投注額達到破紀錄的344億港元，較2024/2025年度馬季上升8.3%，反映香港賽馬享譽國際，而現時合共有26個賽馬地區超過60個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。今年2月舉行的農曆新年賽馬日的投注表現尤其出色，其中匯合彩池投注額增至5億2,356萬港元，刷新單一賽日紀錄，並連續兩年超逾5億港元。
越洋轉播賽事總投注額升至162億港元
馬會於去年6月獲香港特別行政區政府批准分階段增加越洋轉播場數，藉此打擊海外賽事的非法賭博活動，並讓本地馬迷有機會欣賞更多來自全球各地最精彩的賽事。馬會今季共提供了492場越洋轉播賽事，其中重點轉播名列全球百大一級賽的頂尖賽事。馬會季內合共轉播了99場於之前3年內最少曾一次名列國際賽馬組織聯盟全球百大一級賽排名榜的海外賽事，較上季的71場有所增加。整體而言，本季越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池）上升23.5%至162億港元。
馬會透過開辦全球匯合彩池，致力為國際頂尖賽事提供規模龐大的全球同中同分彩池。全球匯合彩池賽事場數今季由296場增至397場，包括把本地全部12項一級賽及首次把多個澳洲主要賽事或賽日，例如澳洲堅尼、金拖鞋大賽及全齡錦標等納入全球匯合彩池。季內的全球匯合彩池投注額（不包括本地賽事）較2024/2025年度馬季上升27.7%。