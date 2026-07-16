馬季結束總投注額升3.2%　旅客入場人數破40萬較上年度增一倍

2025/26年度馬季昨晚(15日)煞科，馬會今季舉行了88個賽日，包括7個夏令賽事日，合共舉行865場本地賽事及492場越洋轉播賽事。馬會公布，今季賽馬投注總額為1,433億1,000萬港元，較2024/2025年度馬季上升3.2%，而兩個馬場全年的內地及海外旅客入場人數，達破紀錄40多萬人次，較上年度馬季增長一倍。

匯合彩池投注額破紀錄達344億港元

馬會表示，賽馬投注總額增長主要由參賽馬匹數目增加，以及馬會透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略持續取得成果所帶動。值得注意的是，香港賽事的匯合彩池投注額達到破紀錄的344億港元，較2024/2025年度馬季上升8.3%，反映香港賽馬享譽國際，而現時合共有26個賽馬地區超過60個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。今年2月舉行的農曆新年賽馬日的投注表現尤其出色，其中匯合彩池投注額增至5億2,356萬港元，刷新單一賽日紀錄，並連續兩年超逾5億港元。