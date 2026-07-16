DSE放榜2026｜法院旁聽啟發法律夢　鄭子絃借輔助科技克服視障追夢

中學文憑試(DSE)昨日(15日)放榜，來自香港華仁書院的鄭子絃在僅餘一成視力挑戰下成為狀元，之後計劃入讀香港大學社會科學學士(政治學與法學)及法學士雙學位課程。他今早(16日)在商台節目中分享學習經歷時，直言最大的困難是要比其他學生花多數倍時間溫習，面對法律系龐大的閱讀量與文獻案例，認為現今輔助科技發達，能透過軟硬件協助閱讀，日後亦不排除會系統性地學習凸字。

鄭子絃說，平日上課時須依靠電子屏幕等的輔助科技，將黑板內容放大，老師亦會將A4大小的教材放大成A3大小。在DSE考試期間，他獲安排於特別試室及A3格式試卷應考，並獲得延長考試時間的特別安排。面對被稱為「死亡之卷」的中文科以及地理科需要處理大量放大圖表的試題，他指會比較困難，而考完試後雖然感到緊張，但也自知已經「盡了全力」。