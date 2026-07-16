DSE放榜2026｜法院旁聽啟發法律夢　鄭子絃借輔助科技克服視障追夢

中學文憑試(DSE)昨日(15日)放榜，來自香港華仁書院的鄭子絃在僅餘一成視力挑戰下成為狀元，之後計劃入讀香港大學社會科學學士(政治學與法學)及法學士雙學位課程。他今早(16日)在商台節目中分享學習經歷時，直言最大的困難是要比其他學生花多數倍時間溫習，面對法律系龐大的閱讀量與文獻案例，認為現今輔助科技發達，能透過軟硬件協助閱讀，日後亦不排除會系統性地學習凸字。
鄭子絃說，平日上課時須依靠電子屏幕等的輔助科技，將黑板內容放大，老師亦會將A4大小的教材放大成A3大小。在DSE考試期間，他獲安排於特別試室及A3格式試卷應考，並獲得延長考試時間的特別安排。面對被稱為「死亡之卷」的中文科以及地理科需要處理大量放大圖表的試題，他指會比較困難，而考完試後雖然感到緊張，但也自知已經「盡了全力」。
最想望清楚法庭內的情境
鄭子絃又提到，法律夢源於中二、中三時期，當時在導師帶領下到法院旁聽。這個經歷讓他覺得法庭審訊的過程非常有趣，深深被雙方律師與法官就同一事實進行辯論的過程所吸引，亦特別佩服大律師在庭上雄辯滔滔的英姿。當被問到如果有一天能看清楚事物，最想看到甚麼時，他的答案亦離不開法律夢，表示最想望清楚法庭內的情境，因為做訴訟有時需要觀察法官及對家律師的面色。
以香港全失明大律師為榜樣
雖然明白大律師需要在極短時間內閱讀大量文件，但鄭子絃仍然以此為目標，更以現時香港的全失明的大律師作為自己的榜樣，證明視障並非追夢的絕路，會隨遇而安。他表明首選留在香港修讀法律，除了因為適應問題外，亦因為可以免卻日後考取轉換資格的繁瑣，況且畢業後將來亦仍有機會可以到國外深造，希望在學成後「服務香港，貢獻香港」。
香港華仁書院校長陳偉倫在節目中強調，學校非傳統「谷狀元」名校，而是著重學生個人發展等，校方的目標並非要培育一個狀元誕生，而是給予空間讓同學發揮性格或才能。他又指，學校會針對每位入學的特殊教育需要（SEN）學生進行評估，並提供人際關係或特定才能上的支援。