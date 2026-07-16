涉警總內三度非禮女下屬　高級警司周毅剛3罪成7.31判刑

高級警司周毅剛被指前年於警總摸女下屬臀部，又在部門聚會上捉女方的手放於自己褲襠稱「扯旗」等，今日(16日)在西九龍裁判法院被裁定3項猥褻侵犯全數罪成。裁判官何慧嫻裁決時指本案性質嚴重，監禁式刑罰適合，考慮到被告是初犯，故先索取背景報告及事主創傷報告等，將案件押後至7月31日判刑，期間被告獲准繼續保釋。 被告周毅剛(51歲)，被控於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

何官裁決時表示，在場目擊者均形容X遭非禮後的狀態為震驚、哭泣，及「口震震」，這是遭非禮的短時間後的即時反應，難以假裝。對於辯方對事主口供有多項批評，包括說事主若在事發時大叫，便可把被告行為公諸於世，官拒絕接納，指當時在場人士專注聽取事主上司致詞，而被告是事主「上司的上司」，要在那個時刻引起全場注意，並不是一般人能做到的事。 「地下情」卻沒有通訊及合照 何官又直言，被告所指的「地下情」卻沒有任何通訊及合照，僅在房間內拖手及聊天。兩人關係如此膚淺及兒戲，難以視為兩個成年人間的地下情，亦難以相信X會要求被告與女友分手。何官又認為，若X是如被告所說般輕眺、風騷，會常以嬌嗲聲音對他說話，為何地下情僅限於辦公室內拖手，而沒有一同外出遊玩及私下聯絡。本身地下情沒有私下通訊「已經好不尋常」，若只能在辦公室保持低調地相處，必然更加需要日常通訊。

欲結束關係卻於聚會故意靠近 被告提及不想同事發現地下情關係，X又問他何時與女友分手，認為X不會配合隱瞞關係，覺得她「好煩」及難以控制，因此想結束關係。何官認為，被告理應與X保持距離，卻在聚會期間靠近及接觸X的腰部及臀部，儘管被告辯稱是「禮貌動作」，但其說法不合邏輯及一派胡言。若被告覺得X好煩，理應在X離開聚會後鬆一口氣，卻獨自前往會議室尋找X，儘管被告解釋不知X單獨在會議室。何官質疑，被告認為有其他人在場的情況下，在眾人面前找X必然會令他人覺得奇怪，惟被告卻提及過不想地下情爆光。何官認為，被告明顯是企圖拉近與X的距離，以將X描述為主動接近他的人，他的說法令人匪夷所思，並不可信及不可靠，終裁定3項非禮罪成。