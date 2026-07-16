巴士上層「胸襲」13歲女友並上傳影片　17歲男學生判感化1年

一名男生與13歲女友乘搭巴士時，著女方自拍期間伸手「胸襲」，並將影片上載至社交媒體。他早前承認一項非禮罪，還押至今日(16日)於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻直言年輕人玩樂時應有底線，斥被告傷害事主後將過程上載至網上是在傷口上灑鹽，又指一時衝動也可犯下彌天大罪，例如近日另一宗案件的女子與人爭執動武導致對方喪命，念及被告過往學業成績等優良，終接納報告建議判處感化令1年。

被告賴易俊(17歲)，學生，承認於去年10月15日，在觀塘一輛沿鯉魚門道9號近觀塘警署行駛中的213M路線九龍巴士內，猥褻侵犯另一人即女童X。案情指，13歲事主X的母親察覺到女兒無上學且表現沮喪，詢問之下X透露遭同學非禮，而相關影片被上載至社交媒體，片段清楚拍到被告與X的容貌及遭被告「胸襲」。