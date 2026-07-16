巴士上層「胸襲」13歲女友並上傳影片　17歲男學生判感化1年

一名男生與13歲女友乘搭巴士時，著女方自拍期間伸手「胸襲」，並將影片上載至社交媒體。他早前承認一項非禮罪，還押至今日(16日)於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻直言年輕人玩樂時應有底線，斥被告傷害事主後將過程上載至網上是在傷口上灑鹽，又指一時衝動也可犯下彌天大罪，例如近日另一宗案件的女子與人爭執動武導致對方喪命，念及被告過往學業成績等優良，終接納報告建議判處感化令1年。
被告賴易俊(17歲)，學生，承認於去年10月15日，在觀塘一輛沿鯉魚門道9號近觀塘警署行駛中的213M路線九龍巴士內，猥褻侵犯另一人即女童X。案情指，13歲事主X的母親察覺到女兒無上學且表現沮喪，詢問之下X透露遭同學非禮，而相關影片被上載至社交媒體，片段清楚拍到被告與X的容貌及遭被告「胸襲」。
X透露，案發當日與被告坐在巴士上層，被告要求X用他的手機錄影自拍，期間突然用右手「揸」X右胸數秒。X震驚之下避開，將手機交還被告並責罵，被告則「笑咗兩下」。被告其後表示會將影片上載至Instagram，X要求被告刪除，惟被告表示X不是他的追蹤者，她不會看到片段。被告翌日告知X，片段已被3至4名不認識的人閱覽，觀看次數達50至60次，X亦在學校被老師問及影片內容，事件報警處理。同月17日，被告在警誡下稱「只係想撩吓佢玩吓」，不小心觸碰到X的胸部。
校方答應不會離棄被告
辯方呈上3封求情信，其中被告親撰信指因自己的惡劣行為而令受害人的學業和社交受影響，向受害人及父母致歉。經過壁屋懲教所悉心教導和培訓，他明白做事應三思而後行，不能觸碰法律底線。辯方形容求情信展現了被告的悔改之心，而被告父母於信中亦提到兒子不只一次感到後悔，還押21天已帶來深痛教訓，冀望法庭採納感化官建議判處感化令，指被告將獲得家庭、學校與社工的監管。校方得悉此事後，指被告過往的成績和表現優秀，決定不離不棄，安排輔導老師協助被告留在正軌，全力支持他在原校完成DSE。
案件編號：KTCC419/2026