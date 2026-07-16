書展2026｜方國珊新書寫被徒弟背叛感心寒　指年輕人或對傳統師徒制理解變弱｜Ray Online

書展已經開幕，立法會議員方國珊第一次出書，書名係《開門見珊：方國珊20載闖關之路》。新書由兒時經歷一直講到從政路。佢寫到﹕「回首從政二十年，最痛的往往不是敵人的攻擊，而是來自親手栽培的徒弟的背叛。」

新書其中一章「政治名利場的師徒與背叛」，提到當年帶領居民抗議擴建將軍澳堆填區而累積民望，甚至有能力幫徒弟打贏傳統大黨，「可以說任何一個人跟著我都能贏」。最高峰時期，方國珊曾經帶領9人參選，佢話原意係大家當選後分擔團隊行政、財政壓力，形成良性循環。但係，「可惜徒弟們出師後，沒有開拓新的大區，而是繼續擠在原本狹窄的選區裡自相殘殺。」最後，冇出現薪火相傳嘅循環，反而因為資源過度透支，佢嘅區議員人工同津貼仲要繼續用嚟養夥計，最終陷入彈盡糧絕嘅困局。