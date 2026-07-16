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出版：2026-Jul-16 17:43
更新：2026-Jul-16 17:43

醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保　警拘14人包括「新型碰瓷黨」醫生

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醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保，警拘14人包括「新型碰瓷黨」醫生。

醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保，警拘14人包括「新型碰瓷黨」醫生。

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警方昨日(15)展開執法行動，成功搗破一個利用醫學美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，共拘捕311女，包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險從業員及7名保險索償人，年齡介乎1969歲，他們共涉及9宗懷疑虛假醫療保險索償，涉及金額大約11.4萬元。據悉，其中一名69歲姓謝醫生曾於警方早前偵破的一宗「新型碰瓷」案件中因涉嫌相關罪行被捕。

訛稱醫療需要接受手術 實為醫美療程

警方接獲舉報，指有人涉嫌利用虛假醫療證明文件，向保險公司騙取醫療保險賠償。商業罪案調查科接報之後，隨即展開深入調查，發現保險從業員會安排索償人到指定美容中心接受療程。之後，美容中心的醫生涉嫌簽發內容失實的醫療證明及收據，訛稱索償人因為醫療需要接受手術，例如去疣、膿瘡引流等治療，但實際接受的是醫學美容療程，例如水光針注射、去斑療程、電波拉皮等，並不屬於有關醫療保險保障範圍。

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醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保 商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶及香港保險業聯會行政總監劉佩玲。

索償金額幾千蚊至約兩萬元不等

警方發現，部分醫療證明上所列的求診日期，其實醫生或者索償人根本不在香港，反映有關醫療紀錄的真確性存在疑點。之後，保險從業員涉嫌協助索償人向保險公司遞交虛假醫療證明、收據及索償文件，騙取醫療保險賠償，每宗索償金額由幾千蚊至約兩萬元不等。

調查期間，警方主動向多間保險公司索取資料，分析大量索償紀錄，發現涉案美容中心在去年6月至今年4月營運期間，曾向多間保險公司提交約200宗醫療保險索償，涉及賠償金額超過200萬元。警方正逐一分析相關文件，調查是否涉及更多可疑索償個案，稍後可能會有更多人被捕。警方昨日亦搜查涉案美容中心及各被捕人住所，檢獲多部手提電話、電腦和大量相關文件，稍後會作進一步法證檢驗，以追查集團的運作模式及犯罪得益。

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