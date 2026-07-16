醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保，警拘14人包括「新型碰瓷黨」醫生。

警方昨日(15日)展開執法行動，成功搗破一個利用醫學美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，共拘捕3男11女，包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險從業員及7名保險索償人，年齡介乎19至69歲，他們共涉及9宗懷疑虛假醫療保險索償，涉及金額大約11.4萬元。據悉，其中一名69歲姓謝醫生曾於警方早前偵破的一宗「新型碰瓷」案件中因涉嫌相關罪行被捕。
訛稱醫療需要接受手術 實為醫美療程
警方接獲舉報，指有人涉嫌利用虛假醫療證明文件，向保險公司騙取醫療保險賠償。商業罪案調查科接報之後，隨即展開深入調查，發現保險從業員會安排索償人到指定美容中心接受療程。之後，美容中心的醫生涉嫌簽發內容失實的醫療證明及收據，訛稱索償人因為醫療需要接受手術，例如去疣、膿瘡引流等治療，但實際接受的是醫學美容療程，例如水光針注射、去斑療程、電波拉皮等，並不屬於有關醫療保險保障範圍。
索償金額幾千蚊至約兩萬元不等
警方發現，部分醫療證明上所列的求診日期，其實醫生或者索償人根本不在香港，反映有關醫療紀錄的真確性存在疑點。之後，保險從業員涉嫌協助索償人向保險公司遞交虛假醫療證明、收據及索償文件，騙取醫療保險賠償，每宗索償金額由幾千蚊至約兩萬元不等。
調查期間，警方主動向多間保險公司索取資料，分析大量索償紀錄，發現涉案美容中心在去年6月至今年4月營運期間，曾向多間保險公司提交約200宗醫療保險索償，涉及賠償金額超過200萬元。警方正逐一分析相關文件，調查是否涉及更多可疑索償個案，稍後可能會有更多人被捕。警方昨日亦搜查涉案美容中心及各被捕人住所，檢獲多部手提電話、電腦和大量相關文件，稍後會作進一步法證檢驗，以追查集團的運作模式及犯罪得益。