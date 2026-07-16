醫美中心出假證明助呃逾200萬元醫保，警拘14人包括「新型碰瓷黨」醫生。

警方昨日(15日)展開執法行動，成功搗破一個利用醫學美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，共拘捕3男11女，包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險從業員及7名保險索償人，年齡介乎19至69歲，他們共涉及9宗懷疑虛假醫療保險索償，涉及金額大約11.4萬元。據悉，其中一名69歲姓謝醫生曾於警方早前偵破的一宗「新型碰瓷」案件中因涉嫌相關罪行被捕。

訛稱醫療需要接受手術 實為醫美療程

警方接獲舉報，指有人涉嫌利用虛假醫療證明文件，向保險公司騙取醫療保險賠償。商業罪案調查科接報之後，隨即展開深入調查，發現保險從業員會安排索償人到指定美容中心接受療程。之後，美容中心的醫生涉嫌簽發內容失實的醫療證明及收據，訛稱索償人因為醫療需要接受手術，例如去疣、膿瘡引流等治療，但實際接受的是醫學美容療程，例如水光針注射、去斑療程、電波拉皮等，並不屬於有關醫療保險保障範圍。