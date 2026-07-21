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出版：2026-Jul-21 07:30
更新：2026-Jul-21 07:30

【繞場一週】馬會首度擔任本港首屆世界劍擊錦標賽社區合作夥伴

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「賽馬會劍擊社區計劃」安排前港隊劍擊成員到訪本地10間中小學進行分享。

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學生穿上劍擊裝備，學習劍擊的基本步法和動作。

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多名前香港劍擊代表隊成員及專業教練走進本地學校，透過「賽馬會劍擊社區計劃」的大師班，親身向學生介紹劍擊的基本概念及技巧。

世界劍擊錦標賽2026中國香港於明日在亞洲國際博覽館揭幕。這項劍擊界頂級賽事首度移師香港舉行，一連九日將匯聚全球頂尖劍手同場競技，為市民提供近距離感受劍擊魅力的難得機會。

香港賽馬會首度擔任賽事的官方社區合作夥伴，與中國香港劍擊總會攜手推出為期一年的「賽馬會劍擊社區計劃」。計劃涵蓋賽事舉行前、中及後的一系列社區活動，旨在推廣劍擊運動，讓更多市民能接觸和參與其中，促進本地劍擊運動的長遠發展。

計劃的社區活動多元化，適合不同年齡及背景人士，包括劍擊入門工作坊，加深大眾對劍擊規則及技巧的認識；虛擬實境（VR）劍擊體驗區，透過互動方式讓參加者體驗劍擊運動的樂趣。部分社區推廣工作已率先展開，上月多名前港隊劍擊成員代表及專業教練走進本地學校，透過計劃下的大師班，向學生傳授劍擊基本概念及技巧。

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此外，計劃亦邀請社會不同階層人士免費入場觀看是次國際頂級大賽，更特別安排由馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會樂動人生計劃」受惠人士，能免費觀賞世界級賽事之餘，亦能參與由中國香港劍擊總會教練帶領的導賞活動，期望能提升年輕一代對劍擊的興趣。

除了公眾體驗活動外，計劃同樣重視業界發展，包括為大學生提供實習機會，並推行義工培訓計劃，協助培育未來人才，並建立支援體育盛事的義工隊伍。馬會CARE@hkjc義工隊成員亦將參與其中，包括在開幕典禮協助手持不同國家及地區的旗幟進場，並為賽事提供支援服務，如協助人流管理等，讓賽事能順利舉行。

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馬會期望透過支持不同「M」品牌活動及一系列社區活動，讓更多市民接觸及認識更多運動項目，同時進一步鞏固香港作為國際體育盛事舉辦城市的地位。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會劍擊社區計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

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