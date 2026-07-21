【繞場一週】馬會首度擔任本港首屆世界劍擊錦標賽社區合作夥伴

學生穿上劍擊裝備，學習劍擊的基本步法和動作。

多名前香港劍擊代表隊成員及專業教練走進本地學校，透過「賽馬會劍擊社區計劃」的大師班，親身向學生介紹劍擊的基本概念及技巧。

世界劍擊錦標賽2026中國香港於明日在亞洲國際博覽館揭幕。這項劍擊界頂級賽事首度移師香港舉行，一連九日將匯聚全球頂尖劍手同場競技，為市民提供近距離感受劍擊魅力的難得機會。

香港賽馬會首度擔任賽事的官方社區合作夥伴，與中國香港劍擊總會攜手推出為期一年的「賽馬會劍擊社區計劃」。計劃涵蓋賽事舉行前、中及後的一系列社區活動，旨在推廣劍擊運動，讓更多市民能接觸和參與其中，促進本地劍擊運動的長遠發展。

計劃的社區活動多元化，適合不同年齡及背景人士，包括劍擊入門工作坊，加深大眾對劍擊規則及技巧的認識；虛擬實境（VR）劍擊體驗區，透過互動方式讓參加者體驗劍擊運動的樂趣。部分社區推廣工作已率先展開，上月多名前港隊劍擊成員代表及專業教練走進本地學校，透過計劃下的大師班，向學生傳授劍擊基本概念及技巧。