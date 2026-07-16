未來科學大獎8.13公布得獎者　9月起連串活動加強認識科普

近年香港政府積極推動創科產業，培育創科人才。為了獎勵對社會作出貢獻的科學家，香港未來科學大獎基金會設立了「未來科學大獎」，今屆將於8月13日公布獲獎者。為吸引更多市民認識科學，大會於9月起將舉行一連串活動，當重點活動是11月6至9日舉行的未來科學大獎周，包括2025年諾貝爾化學獎得主Prof. Omar Yaghi和2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主Prof. Thomas Südhof會出席，期間亦會安排2026未來科學大獎獲獎者與青少年對話；頒獎典禮與音樂會在11月8日在東九文化中心舉行。

未來科學大獎周前後亦有一系列活動，包括9月及10月有兩場「Hello Scientists 你好科學家」講座，講者分別為2021年生命科學獎得主袁國勇及2025年物質科學獎得主戴希，另一重要活動為11月舉辦的科普活動「AI Walk & Talk」，邀請研究人工智能的科學家與中學生及大學生分享，參加者有機會走進香港科技大學研究人工智能實驗室，親身接觸前沿科技，讓大眾尤其是年輕人感受科學的樂趣，啟發青年對科學的夢想。

過去十年已表揚46位 包括6位香港科學家

2026未來科學大獎於8月13日公布獲獎者，設有「生命科學奬」，「物質科學奬」及「數學與計算機科學獎」各得獎者。2026未來科學大獎周程序委員會聯席主席、香港科學院副院長任詠華教授表示，未來科學大獎自2016年創立以來，過去十年間已表揚46位卓越科學家，當中包括6位香港科學家，反映香港雖然地方不大，但在基礎科學研究及科研實力不俗。

任詠華教授指出，未來科學大獎於2016年設立，由2022年起在香港舉辦活動，而未來科學大獎周亦於2023年在港舉辦，已逐步發展成具國際影響力的科研盛事。匯聚超過80位國際頂尖科學家，包括4位諾貝爾獎得主及10多位歷屆未來科學大獎得獎者，為香港建立重要的國際科研交流里程碑。