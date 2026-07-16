揭陽虐狗案｜愛協就報警刪虐狗片溝通不足致歉　取消周六賣旗日

揭陽4名少年早前涉嫌當街殘忍虐待流浪狗及其幼犬，由於他們案發時未滿14歲，未能承擔刑事責任，故事後被當局送往專門學校教育，不少人質疑罰則太輕，事件持續發酵。兩岸三地多處出現呼籲「停止虐殺動物」等相關巨型廣告，包括周一的香港旺角街頭，廣告並附有受害犬隻照片。不過，愛協及後以避免構成模仿或二次傷害為由，向警方舉報並獲通知將要求社交平台移除相關影片，愛協當時強調並非要阻止公眾知悉事件，惟解釋仍未被市民接受。

愛協周四晚上發表聲明指，理解公眾的質疑並非希望觀看殘酷畫面，而是擔心真相被掩蓋，對於早前在處理及解釋相關跟進行動時，因溝通不足而引起大眾疑慮致歉。愛協稱，最初聯絡香港警方的目的，是希望把案件轉交內地相關部門跟進，重申關注的是完整施虐過程被重複傳播，以免完整片段使公眾引起不安及防止潛在模仿行為，而非阻止監察或討論事件。

「顧及參與者疑慮」取消賣旗

愛協又指，同意大眾、傳媒及動物保護團體，以適當遮蓋或剪輯的方式，繼續報道和理性討論事件，因此當時是向有關方面查詢移除「未經遮蓋或剪輯的完整施虐畫面」的可能性。愛協承認未能及時、完整地交代與各方溝通的細節及充分說明立場，日後會改善資訊發布及溝通程序。