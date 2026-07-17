AI浪潮系列之配音業｜盼以配音傳承廣東話 「不捍衛粵語，受影響的就是我們。」

現年36歲的周倚天，自2011年加入TVB配音組，至今已從事配音工作十多年，代表作包括《排球少年》田中龍之介和《超人Z》夏川遙輝等。當年周倚天透過一個政府計劃進入電視台工作，當時主力負責音效(sound effect)。適逢電視台對外招募配音員，便「抱着必死的決心」，最終在數千人中脫穎而出，成功進入配音組。潘昀雋則自小喜愛動漫和日本聲優，亦由此對配音工作產生興趣。他憶述，當年參加了一個動漫節的配音比賽，勇奪季軍，隨後便報讀配音班，一邊上學一邊從事兼職配音工作，畢業後便繼續在配音行業發展。

當年影視行業發達，配音員收入頗為豐厚，惟隨着行業生態變化，加上近年面對AI衝擊，收入已不可同日而語。不過，即使前路艱辛，亦總有人願意留在自己喜愛的崗位上，發熱發亮。周倚天說：「你問10個配音員，9個會說如果當初不入這一行，可以做很多事情；但10個人入行後都不轉行，是因為太好玩了。」在他眼中，配音的好玩之處在於每一天都在學習新事物，每一天都遇到新角色。他認為，只有喜歡釋放自己，喜歡表演的人，才能在這行業獲得成就。