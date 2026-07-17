港首個動力電池處理設施營運 轉化可再造原材料 年處理3萬組退役電動車電池

本港電動車普及，妥善處理退役電池亦備受關注。全港首間動力電池處理設施上月投入營運，並昨於屯門環保園開幕，預計每年可處理2萬至3萬組電動車退役電池；設施主要將退役電池轉化為可循環再造的電池原材料。營運方指，該設施落成後，香港首次具備完整鋰電池回收處理能力，改變過往須依賴海外處置的情況，不僅大幅減少跨境運輸產生的碳排放，亦可降低相關成本。
「香港首間動力電池處理設施」由晉景新能集團旗下成員晋揚國際(香港)發展及營運，是香港首間專注於退役電動車電池環保處置的綠色設施。項目佔地約9,420平方米，於2024年正式啟動建設。設施採用全自動電池材料生產線，並深度融合智能識別技術；從收集、安全放電、智能拆解到材料高效回收的全鏈條處理。
設施會先為回收電池做檢測，狀態良好及符合標準的電池將獲賦予「第二生命」，計劃與中電等機構合作將相關電池重組為路邊儲能設施，取代現時市區道路工程常用的柴油發電機。至於屬極限及無法再用的退役電池，則會在本地轉化為「電池黑粉」原材料，預計每年可處理10,000公噸退役電池，相當於2萬至3萬組電動車電池。
晉景新能控股首席營運總監郭可兒指，所有黑粉轉化完成後，均會運回內地電池生產商重新提煉，重新注入新能源產業鏈。郭可兒補充指，以往香港處理電動車的電池，須長期依賴日本及韓國，並且回收費用高昂，該設施的落成，代表著香港首次建立完整的鋰電池回收處理閉環，終結了過往本地須長期依賴海外處置的被動局面，不僅大幅降低了跨境運輸帶來的碳排放與額外成本，更為香港乃至粵港澳大灣區的新能源汽車產業提供了安全、合規、可溯源的退役電池末端處置方案。
行政長官李家超在設施開幕禮的視像致辭指，去年的《施政報告》中提出，推動全港首間大型電動車電池回收設施落戶環保園，設施順利開幕，正是「有為政府」與「高效市場」結合的成果。他又指，將退役電池轉化為高價值的關鍵金屬材料，並重新投入新電池生產鏈和其他應用，體現再生材料永續循環的理念。本地再生材料將會供應內地和海外市場，有條件成為區域供應鏈的重要一環。
根據政府最新估算，隨著近年本港電動車登記量成倍增長，2026年本港退役電動車電池約為1,300公噸，至2030年更預計會急升5倍至6,700公噸。環境及生態局長謝展寰致辭時表示，本港電動車數目近年快速增長，退役電池的安全處理與資源化利用已成為關鍵課題。該設施的啟用，將為本地的環保產業發展及推動「無廢灣區」建設貢獻重要力量。