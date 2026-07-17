港首個動力電池處理設施營運 轉化可再造原材料 年處理3萬組退役電動車電池

本港電動車普及，妥善處理退役電池亦備受關注。全港首間動力電池處理設施上月投入營運，並昨於屯門環保園開幕，預計每年可處理2萬至3萬組電動車退役電池；設施主要將退役電池轉化為可循環再造的電池原材料。營運方指，該設施落成後，香港首次具備完整鋰電池回收處理能力，改變過往須依賴海外處置的情況，不僅大幅減少跨境運輸產生的碳排放，亦可降低相關成本。 「香港首間動力電池處理設施」由晉景新能集團旗下成員晋揚國際(香港)發展及營運，是香港首間專注於退役電動車電池環保處置的綠色設施。項目佔地約9,420平方米，於2024年正式啟動建設。設施採用全自動電池材料生產線，並深度融合智能識別技術；從收集、安全放電、智能拆解到材料高效回收的全鏈條處理。

設施會先為回收電池做檢測，狀態良好及符合標準的電池將獲賦予「第二生命」，計劃與中電等機構合作將相關電池重組為路邊儲能設施，取代現時市區道路工程常用的柴油發電機。至於屬極限及無法再用的退役電池，則會在本地轉化為「電池黑粉」原材料，預計每年可處理10,000公噸退役電池，相當於2萬至3萬組電動車電池。

晉景新能控股首席營運總監郭可兒指，所有黑粉轉化完成後，均會運回內地電池生產商重新提煉，重新注入新能源產業鏈。郭可兒補充指，以往香港處理電動車的電池，須長期依賴日本及韓國，並且回收費用高昂，該設施的落成，代表著香港首次建立完整的鋰電池回收處理閉環，終結了過往本地須長期依賴海外處置的被動局面，不僅大幅降低了跨境運輸帶來的碳排放與額外成本，更為香港乃至粵港澳大灣區的新能源汽車產業提供了安全、合規、可溯源的退役電池末端處置方案。