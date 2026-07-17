馬季煞科 全季入場旅客倍增 投注總額逾1430億

今個馬季前晚在跑馬地馬場煞科，兩個馬場全年的內地和海外旅客入場人次破紀錄達40.1萬人，整個馬季投注總額達1,433.1億元，按年度上升3.2%。香港賽馬會形容，增長反映去年推行的策略取得成效，亦充分展現賽馬旅遊的巨大吸引力。
跑馬地馬場前晚舉行馬季煞科賽事，大批馬迷冒雨入場，包括不少海外旅客。當晚賽事結束後，一眾騎師更在跑道巡遊和派發馬匹公仔，馬會亦舉行煙花匯演和歌舞表演。今個馬季共有88個賽馬日，合共舉行865場本地賽事和492場越洋轉播賽事，投注總額高達1,433.1億元，較對上一個馬季增加3.2%。馬會指，參賽馬匹數目增加，以及透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略成果，帶動賽馬投注總額增長，亦顯示馬會去年推行的策略取得成效。
5賽馬日過萬旅客入場
政府前年首度提出推廣賽馬旅遊，馬會稱隨後每季旅客人數均錄得巨大增幅，兩個馬場全年的內地及海外旅客入場人數，破紀錄達到40.1萬人，人數比對上一個馬季的近19.6萬旅客增長一倍。今個馬季多個大賽日的入場旅客人數亦破紀錄，有5個賽日吸引到超過1萬名旅客入場，當中2月19日的馬年賽馬日更創下歷史新高，達20,395名旅客到訪。馬會認為，這充分展現賽馬旅遊的巨大吸引力。馬會行政總裁應家柏稱，賽馬旅遊已成為運動旅遊的核心驅動力，也是香港旅遊發展的重要支柱，期待更多旅客到訪馬場。
另外，馬會預告下一個馬季會進一步擴大越洋轉播的規模，越洋轉播賽事日將增至70日、賽事增至55場，屆時將可涵蓋大部分獲國際賽馬組織聯盟評為全球百大一級賽的賽事，從而加強馬會打擊非法賽馬投注的能力，以及鞏固香港在全球賽馬博彩的地位。