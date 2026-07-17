馬季煞科 全季入場旅客倍增 投注總額逾1430億

今個馬季前晚在跑馬地馬場煞科，兩個馬場全年的內地和海外旅客入場人次破紀錄達40.1萬人，整個馬季投注總額達1,433.1億元，按年度上升3.2%。香港賽馬會形容，增長反映去年推行的策略取得成效，亦充分展現賽馬旅遊的巨大吸引力。

跑馬地馬場前晚舉行馬季煞科賽事，大批馬迷冒雨入場，包括不少海外旅客。當晚賽事結束後，一眾騎師更在跑道巡遊和派發馬匹公仔，馬會亦舉行煙花匯演和歌舞表演。今個馬季共有88個賽馬日，合共舉行865場本地賽事和492場越洋轉播賽事，投注總額高達1,433.1億元，較對上一個馬季增加3.2%。馬會指，參賽馬匹數目增加，以及透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略成果，帶動賽馬投注總額增長，亦顯示馬會去年推行的策略取得成效。