到美容中心訛稱治療疣 實打光針去斑 14人疑呃保險被捕 2醫生涉案

醫學美容中心夥同醫生、保險從業員等，涉為保險索償人進行水光針、去斑、拉皮等美容療程後，向多間保險公司訛稱接受去疣或膿瘡引流等醫療手術治療再索償。警方拘捕14人，包括兩名註冊醫生，牽涉9宗懷疑虛假醫療保險索償，金額11.4萬元。其中一名被捕人曾涉「新型碰瓷」案被捕。初步調查，涉案美容中心最少涉及200宗醫療保險索償，金額超過200萬元。 被捕3男11女包括兩名註冊醫生、2名美容中心職員、3名保險從業員及7名保險索償人，年齡介乎19至69歲，其中一人曾於警方早前偵破的「新型碰瓷」案件中因涉嫌相關罪行被捕。

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶表示，早前接獲舉報，指有人涉嫌利用虛假醫療證明文件向保險公司索賠，商業罪案調查科調查後發現，有保險從業員疑安排顧客到指定美容中心接受療程，而美容中心醫生涉嫌簽發內容失實的醫療證明及收據，訛稱索償人因醫療需要接受手術，如去疣、膿瘡引流等治療。實際是接受不屬醫療保險保障範圍的醫學美容療程，如水光針注射、去斑療程、電波拉皮等。 完成療程後，保險從業員涉嫌協助索償人向保險公司遞交虛假醫療證明、收據及索償文件，每宗索償額由數千至兩萬元不等。

涉案美容中心10個月曾交200醫療保險索償 警方調查發現，部分醫療證明所列求診日期，醫生或索償人當日不在香港。調查期間，警方向多間保險公司索取資料，分析發現涉案美容中心於2025年6月至今年4月曾向多間保險公司提交約200宗醫療保險索償，涉及金額超過200萬元。不排除有更多人被捕。 警方提醒市民，提交虛假資料、醫療證明或隱瞞事實以騙取保險賠償，不論是索償人、醫護人員、保險從業員或其他協助者，均可能干犯串謀詐騙或其他罪行，最高可判監禁14年。市民切勿心存僥倖或為一時利益以身試法。