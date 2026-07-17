新皇崗口岸草案內會完成審議 立會今加會處理餘下程序

立法會大會昨完成有關新皇崗口岸實施「一地兩檢」的《皇崗口岸港方口岸區條例草案》二讀，內務委員會隨即召開特別會議處理，並罕有地直接開始審議法案，最終花近4小時完成審議。立法會主席李慧琼會後決定今日加開大會，處理法案餘下立法程序。保安局長鄧炳強會後稱，今次是很特別及緊急的情況，因為政府必須在本月31日前完成立法，強調審議依足程序、完成所有討論，認為立法會加快審議是「急市民所急」。

口岸不能分階段啟用

內會審議期間多名議員關注新口岸啟用時間，民建聯新界北姚銘問到能否「早一日得一日」分階段啟用，如車輛先行或旅客先行，工聯會九龍東鄧家彪亦問到政府有否信心今年內正式啟用新皇崗口岸。民建聯陳勇則關注，在正式啟用前兩地需要進行多久共同演練，才能確保口岸啟用初期運作暢順，建議當局考慮邀請地區團體參與實地測試。