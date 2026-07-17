地盤全面禁煙今起生效 建造商會公布指引定禁煙範圍

地盤全面禁煙今起生效，任何人在地盤內吸煙均屬違法，定額罰款3,000元，承建商則最高罰款40萬元。建造商會昨聯同8個業界團體公布工地禁煙實務指引，明確劃定工地禁煙範圍，禁止攜帶香煙、打火機進入地盤等。建造商會會長廖聖鵬強調，指引旨在讓業界有依據遵守法例要求，惟承建商與前線工作人員仍須按工地實際情況執行禁煙措施。
《建造業工地禁煙實務指引》將禁煙範圍分為三類，包括設有圍街板或有明確地盤出入口的工程範圍，以及工地附近臨時儲存物料或機械地方；無明確界線如馬路工程，經圍欄或水馬圍封的範圍內亦被視為禁煙範圍；至於物業或商場內工程，須按業主或物業管理公司的規定處理。
指引亦建議工地在出入口或鄰近位置設吸煙用品儲存櫃(圖)，工友上班前須將有關用品放入貼有個人標籤的透明密封袋內，離開工地時才能取回，同時建議條件許可的地盤可利用閉路電視等監察違規吸煙情況。
另外，指引訂立一般守則，包括建議承建商於工地顯眼位置展示「全面禁煙」橫額和海報，並設獎罰機制，若工友違規吸煙，除了政府定額罰款外，承建商亦可自行制定內部罰則；成功戒煙的工友，可按情況給予超市禮券等獎勵。
業界：離開地盤吸煙屬個人選擇
建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華表示，若工友因煙癮需要離開地盤吸煙，屬於個人選擇，但若因頻密吸煙影響工作表現，「如果佢煙癮很大，一日要外出食20次煙，我會考慮不僱用，但會作充足補償才請他離開」。他強調禁煙條例是一視同仁，並非針對特定工友。