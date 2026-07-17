地盤全面禁煙今起生效 建造商會公布指引定禁煙範圍

地盤全面禁煙今起生效，任何人在地盤內吸煙均屬違法，定額罰款3,000元，承建商則最高罰款40萬元。建造商會昨聯同8個業界團體公布工地禁煙實務指引，明確劃定工地禁煙範圍，禁止攜帶香煙、打火機進入地盤等。建造商會會長廖聖鵬強調，指引旨在讓業界有依據遵守法例要求，惟承建商與前線工作人員仍須按工地實際情況執行禁煙措施。

《建造業工地禁煙實務指引》將禁煙範圍分為三類，包括設有圍街板或有明確地盤出入口的工程範圍，以及工地附近臨時儲存物料或機械地方；無明確界線如馬路工程，經圍欄或水馬圍封的範圍內亦被視為禁煙範圍；至於物業或商場內工程，須按業主或物業管理公司的規定處理。