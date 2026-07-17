環球晶片股挫拖累日韓股市 港股獲科網股帶動重上兩萬五關口

受惠於美國加息壓力降溫，加上國際資金拋售估值較高的日韓半導體硬件股，轉而流入估值偏低、以傳統互聯網及消費為主的港股，恒指在大型科網股帶動下，昨日最高曾漲540點，雖臨近收市升幅略為收窄，收市仍漲327點，收報25,008點。其中阿里巴巴(9988)成為升市領軍股份，漲3.1%，單隻股份貢獻大市逾55點，收報116.9元。

恒指昨日開市已高開逾百點，其後升幅進一步擴大至400點，更一舉衝上25,000點水平，最高曾漲540點，高見25,221點，收市前漲幅略為放緩，收報25,008點，升327點。成交方面，昨日大市錄得成交額約3,228億元，北水淨流入約50.4億元；其中，阿里巴巴、智譜(2513)、騰訊(0700)控股分別獲淨買入逾28億、17億、11億元；惟小米集團(1810)、建滔積層板(1888)分別遭淨賣出近14億及12億元。