尖沙咀iSQUARE英皇戲院播《奧德賽》突響火警鐘 約20觀眾疏散：聞到濃烈煙味

今日（17日）凌晨零時34分，尖沙咀大型商場iSQUARE 7樓英皇戲院正在播放電影《奧德賽》（The Odyssey）IMAX版，正當電影播放至最後約10分鐘大結局時，銀幕畫面突然戛然而止，商場更隨即響起火警鐘。多名在場觀眾立即倉皇逃生。警方和消防人員接報後趕至現場，經初步調查後，發現煙味其實是來自該戲院樓下的另一樓層，相信是該層的冷氣系統發生短路所致，事件中無人受傷。消防處指案件中共有20名市民自行疏散到地面安全地方。消防員經深入調查後發現，戲院天花板的風機管道線有由火警造成的損毀痕跡，目前已交由相關部門及院方作進一步跟進與維修。

事發後多名在場觀眾於社交平台發帖文表示「係iSquare睇睇下Odyssey走火警，勁大煙」、「睇到結局走火警」 ，並上載有走火警時影片。從影片中可見，戲院內的燈已經亮起，大銀幕亦停止播放，「本身大家以為係誤嗚 最後停咗畫面開埋燈先知真係要走」，大批觀眾於是收拾準備離開，此時有觀眾大叫「呢邊有煙呀！呢邊出口有煙！」，然後數名觀眾立即緊張向反方向跑走，「走嗰時本來有一班想去另一度門離開 然後佢地立即退後話好大煙 一出去真係聞到煙味」巧合的是，當時銀幕上的電影台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」，令在場觀眾哭笑不得。亦有觀眾失望表示「睇咗兩個半鐘，唔俾我睇埋個尾，唔通要由頭睇多次？」對於未能觀看大結局感到無奈。