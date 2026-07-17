港女旺角GU試身室遭普通話男兩度強掀門簾 大驚報警

有女網民發文投訴，指在連鎖服裝店GU旺角分店的試身室，被一名操普通話的陌生男子兩度強行掀開門簾。(網上圖片/資料圖片)

社交平台Threads有女網民發文投訴，指周四(16日)在連鎖服裝店GU旺角分店的試身室，被一名操普通話的陌生男子兩度強行掀開門簾，對方更稱「你幫我看一下嘛」。當時正試穿內衣的她大叫「有人」，及極力「㩒實」才避免走光，她及後已報警，惟警方指事件純屬「誤會」。事件惹來網民關注，GU官方回應稱高度重視事件，已與涉事店舖及員工進行詳細調查，承諾會加強員工對試身室周邊警覺性的培訓，以免同類事件再次發生，及改善試身室門簾安全問題。

警方指事件純屬「誤會」

事主表示，她當時在試身室內試穿Bra Top，突然聽到一把男聲以普通話說：「你幫我看一下嘛」，企圖掀開試身室門簾。事主即大叫「有人」並「㩒實」門簾。惟約一分鐘後，該男子竟再次說出同一句話，而且力度更大，門簾「掀開了少許」，「但唔知佢有冇睇到」。

事主大驚立刻換回衣服，走出試身室向職員反映。職員不斷道歉，但事主直言「如果再見到呢啲fitting room係簾我唔會再入去，希望大家無論男女都要小心，同埋想問GU會唔會好似U記咁轉哂做門？咁樣大家都安心好多」。她及後表示已經報警處理。不過警方調查後表示，事發位置屬閉路電視「死角位」，僅拍到該男子有動作，無法確認樣貌或有否以手機拍攝；加上男子的家人當時在場，故警方指事件純屬「誤會」，並未作進一步行動，對此感嘆「總之大家以後小心，無論對方係咪有心都好，受到傷害嘅永遠都係自己」。她又引GU員工稱「暫時會停用有簾嘅房，同埋同公司反映轉返做門」。