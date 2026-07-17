香港仔隧道巴士轉乘站7.26投入服務　陳美寶：因「易通行」拆收費亭後加建(有片)

運輸及物流局局長陳美寶周四(7月16日)在路政署署長邱國鼎、運輸署署長謝詠誼及城巴主席羅智光等陪同下，視察下周日（7月26日）投入服務的香港仔隧道巴士轉乘站。

陳美寶表示，由於實施「易通行」，令到在香港仔隧道口建設巴士轉乘站由不可能變成可能，可以利用拆除收費亭後騰出的土地，在隧道外加建新巴士轉乘站。她形容巴士轉乘站集實用、安全、美觀、環保、創新於一身，將轉乘站按區域分成不同月台，一目了然的乘車指南亦令她印象深刻。

新轉乘站與全新開設的770號線將於下周日（7月26日）投入服務，具備多項升級設施，包括行人天橋可同時連接兩旁的巴士轉乘站，方便附近居民及往返附近設施如學校及醫院的市民乘搭巴士北行前往港島北岸或九龍，或南行前往、香港仔、淺水灣及赤柱等不同地方；轉乘站巴士線路網絡亦有所提升等。另外，轉乘站加設斜道，配合無障礙設施需求，又在蔭棚加裝戶外天花板風機等。