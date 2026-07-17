城大創業大賽　10家優勝初創可獲百萬天使基金

香港城市大學今日（17日）舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」第三屆頒獎禮暨第四屆啟動禮。10家優勝初創於今天進行總決賽，最終由專注於心血管介入影像與先進診斷器械研發的深圳心寰科技有限公司奪得金獎；同場亦啟動第四屆全國千萬大賽，內地賽區將擴至16個城市，深化香港與內地的科創產業協作。

本屆賽事有超過500家、來自12個內地賽區，包括北京、上海、重慶、深圳、東莞等地區，連同香港的初創公司參與，最終有10家優勝初創企業，涵蓋新材料、人工智能、機械人等範疇。10家優勝初創將獲城大HK Tech 300的專業培訓、工商業網絡及投資配對等支持，最高更可獲達100萬港元的天使基金，為初創注入強心針。