城大創業大賽　10家優勝初創可獲百萬天使基金

香港城市大學今日（17日）舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」第三屆頒獎禮暨第四屆啟動禮。10家優勝初創於今天進行總決賽，最終由專注於心血管介入影像與先進診斷器械研發的深圳心寰科技有限公司奪得金獎；同場亦啟動第四屆全國千萬大賽，內地賽區將擴至16個城市，深化香港與內地的科創產業協作。
本屆賽事有超過500家、來自12個內地賽區，包括北京、上海、重慶、深圳、東莞等地區，連同香港的初創公司參與，最終有10家優勝初創企業，涵蓋新材料、人工智能、機械人等範疇。10家優勝初創將獲城大HK Tech 300的專業培訓、工商業網絡及投資配對等支持，最高更可獲達100萬港元的天使基金，為初創注入強心針。
創新科技及工業局署理局長張曼莉在活動上致辭時表示，城大及HK Tech 300發揮着重要橋樑角色，加強了跨學科、跨領域和跨界別合作，成就不少具潛力的初創企業，而全國千萬大賽更進一步激發了各地的創新意念。政府將繼續凝聚各方力量，為年輕創業家提供資源、平台和機遇，推動創新成果轉化落地，促進粵港澳大灣區創科發展。
城大署理校長李振聲表示，城大作為全球最國際化大學之一，致力推動科研創新、培育深科技人才與初創企業，並憑藉香港「背靠祖國、聯通國際」優勢，助力企業對接全球市場，鞏固香港作為國際創科中心地位。
另外，城大於場內舉行初創展覽，有來自HK Tech 300計劃和獲得「產學研1+計劃」資助的項目，連同勝出的隊伍，合共40間初創企業展出其創新方案。