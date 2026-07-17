宏福苑聽證會︱居民買專業服務被辜負 所有保護人命的消防線火警當日全部失效（持續更新）

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（17日）繼續舉行第六輪聽證會，由獨立委員會代表總結陳詞。 杜淦堃：所有保護人命的消防線火警當日全部失效 【11：00更新】獨立委員會代表杜淦堃指宏福苑大火「絕對可以防範，但未被防範；亦可以預見，但未被預見」。 以宏業為首的承建商明知故犯，在外牆使用非阻燃棚網，為節省成本，蓄意欺騙政府部門，逃避監管；工地內工人吸煙不管，可燃廢料堆積不清；更為方便出入製造「生口」，破壞防煙樓梯的防護結構。消防承辦商中華發展僅用作遞交文件，從未進行現場檢查。管理公司置邦羅師傅並無資格處理消防裝置，卻擅自關閉火警警報系統，釀成嚴重錯誤。另一消防承辦商宏泰消防於火警前未認真檢查，亦未通知消防處，導致火警當日全苑消防警鐘「形同虛設」。顧問公司鴻毅及註冊檢驗人員吳躍未履行獨立監督職責，只收費簽名，從未認真執行法定工作。

他直指，承建商及顧問視消防安全於無物，居民付出金錢換來的專業服務，最終被辜負，所有保護人命的消防線在火警當日全部失效。 杜淦堃：政府各部門機制缺失環環相扣 政府亦要負上責任 杜淦堃表示，政府部門在調查中全面配合，主動提交包括內部紀錄等資料，部分證人亦坦承不足。惟事實證明，政府各部門的機制與運作存在環環相扣的缺失，許多制度性問題早已存在卻未被發現，直至釀成嚴重災難。 杜淦堃批評，政府依賴承建商誠信的制度存在極大漏洞，表格及證書未經核實，監管機構過度信任被監管者，導致明顯火警隱患無人跟進，居民投訴亦多未獲處理。他直指，調查並非指責政府部門為「始作俑者」，但有另一個問題是「為何壞分子可以得逞？」他強調監管責任的重要性，因市民以為可以被制度保護是相當合理，但事實上存有相當大的落差，「制度容許呢件事發生，政府亦要負上責任。」

少部分人拒絕作證 報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為 【10：45更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，今次提供的書面總結陳詞多達600多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，強調「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」 杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部分人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾。如有必要將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。此外，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括區議員黃碧嬌及梅少峰。他續指，目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟須強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

【10：30更新】委員會代表大律師的書面總結陳詞指出，本結案陳詞對多方提出了嚴厲的批評，強調這些批評並非輕率為之，被批評者已獲得充分機會提出解釋。儘管有些人選擇不回應，但這些批評堅定地建立在所呈現的證據之上。 書面陳詞指出，今次大火悲劇的教訓是痛苦的，但只有透過面對它們，才能讓家園變得更安全，對逝者最恰當的紀念，避免香港的任何其他社區遭受同樣的遭遇。對於倖存者和家屬而言，委員會的報告將是關於這場悲劇如何發生及為何發生的記錄。對香港而言，這將是改革必須建立的基礎。歡迎政府承諾「積極、實質且迅速」地回應委員會的建議。