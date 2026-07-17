宏福苑聽證會︱點名宏業、鴻毅負主要責任 政府4部門失責 居民付巨款換來所有防線失效（持續更新）

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（17日）繼續舉行第六輪聽證會，由獨立委員會代表總結陳詞。 獨立委員會主席陸啟康總結 【16：00更新】委員會主席陸啟康最後發言時多次哽咽，他指今日是聽證會最後一日，過往3日聽取各涉事方陳詞，總結論點。大埔宏福苑火災是香港近年最嚴重事故，不但留下難以磨滅創傷，不少市民深感痛 ，再次致以深切慰問。 經過監管方面問題，向特首建議，以免同類悲劇在發生。調查過程中，按不偏不移原則工作，並細心審視、考慮各方資料，向居民交代真相。如非有事實支持交代，所有慰問都是空談。

今次見證各市民均希望找出真相，獨委會開展以來，尤其感謝宏福苑居民交了大量資料，為還原真相發揮關鍵作用，有居民帶着沉重心情講述大火經歷及對大維修的觀察，我們明白每份證供，承載失去家園的傷痛。在不影響其他程序，或考慮個人私隱前題下，將證人供詞上載至網站，其他考慮都可能因法律問題，這情況需要過程，會盡可能上載。撰寫報告是關鍵的一環，須已海量資料為基礎，製事實框架，作改善建議 。 早前提到，建議須顧及不同考量，包括資源配套、資源細節等，預期最終就職權範圍下的建議，會較方向性。獨委會建基證據和分析，工程顧問和承辦商、消防裝置承辦商、物管及政府部門作出結論。

正如死者家屬所述，為了慘劇付出代價非常大，希望總結經驗，防止悲劇再發生，這是對死難者的交代。最後他宣布「聽證會結束，大家保重。」 獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結 【15：30更新】獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結指，無一個單位要負上全部責任，好明顯涉及不同個體、環環緊扣的問題。結案陳詞對各單位作嚴厲批評，不是輕率被作出，被指控一方能作回應，有人雖不回應，但每項批評都是經扎扎實實的證據，他們無得抵賴。這場悲劇教訓是艱難和沉重，只有正視才會令香港變成安全地方，對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，香港的社區不可以再有同類悲劇，報告將是這悲劇發生的最權威紀錄。

政府代表大律師承諾，事實和建議會作跟進，委員會對此歡迎，相信市民會監察，報告對問責和法律後果提供堅實基礎。 對168名死難者致以哀悼；死者的完整名單將紀錄在正式紀錄中，銘之不忘。 大埔區議員黃碧嬌曾收集委託書表格 【15：00更新】杜淦堃提及因火災陷入輿論爭議的前法團顧問、大埔區議員黃碧嬌。他提到，黃碧嬌承認，自2021年11月起，應時任主席電話邀請，擔任管委會顧問，惟並無收取報酬，亦未經正式程序委任，且未有簽署利益申報。她否認參與揀選承建商或評標工作，亦否認在火災前認識何華健，更否認以任何方式如禮物換取選票。

黃碧嬌亦承認曾兩次獲授委託授權票，一次是為2021年的會議收取約20份委託書，另一次是為2024年的會議收取約20份。她表示，收取委託書是因為部分住戶反對該兩次會議上更換前管理委員會的決議，希望她代為投反對票。不過，杜淦堃指根據大埔宏福苑法團管理人「合安」的記錄中，有一份名為「授權黃碧嬌的單位」的Excel文件，其中列出2021年會議的131份委託書表格清單，大部分並未將黃碧嬌女士列為委託代理人。 杜淦堃表示，委員會隨後邀請黃碧嬌進一步回應，她在5月8日致函作出說明，確認她曾協助收集2021年12月11日會議的131份委託書表格，以及2024年9月6日會議的148份委託書表格。她解釋，自己是通過管理委員會委員、義工及社區內的其他相識人士收集這些表格，僅用於轉交管理處，否認曾向任何陌生或不熟悉的人士索取委託書。杜續指，黃碧嬌否認曾誤導住戶投票反對更換前管理委員會。

杜淦堃表示，關於另一名區議員梅少峰，其在書面陳述中自稱僅以區議員身份獲邀列席業主大會，期間未有參與任何實質討論，亦沒有索取或行使任何授權票。他重申，委員會目前收到的文件當中，並無證據顯示梅少峰及其他相關人士曾參與圍標或反競爭行為。 對於區議員在大廈管理事務中的角色，杜淦堃引述民政事務總署回應，區議員在此類事務上無需保持中立，他們可以持有立場並表達意見，包括支持通過管理委員會。 杜淦堃：政府制度講「信」字 遇上壞分子即全面瓦解

【14：40更新】杜淦堃總結政府制度問題圍繞一個「信」字，點名政府4個部門失責。ICU信任註冊檢驗人員、消防處信任消防承辦商、屋宇署信任獨立審查組及誠信制度、勞工處與獨立審查組信任證書；然而，一旦遇上缺乏誠信的壞分子，整套制度全面瓦解。 消防處在各方面均出現漏洞 【14：30更新】杜淦堃表示，消防處自行設限，將其防火職能中的建築材料、施工火災風險及被動防火設施全數歸為屋宇署（BD）的專屬管轄範圍，導致火災隱患從未納入常規巡查，長期處於監管真空。他指， 消防處始終未能察覺火警警報系統已被關閉，巡查人員在多次到場期間，從未進入任何消防泵房，致使警報失效的嚴重問題始終未被揭發，加上消防裝置證書（FS251）的數據輸入及後續跟進工作長期嚴重滯後，導致法例訂明的14天提交期限淪為空文，相關監察機制完全失效。

他認為相關事宜反映出消防處在風險辨識、現場核查、系統監測及文書監管等方面均出現漏洞，最終釀成無可挽回的火災悲劇。但他強調，上述批評絕非針對奮力撲救宏福苑火災的消防員，他們的勇氣與無私付出令人深感敬意。 杜淦堃指ICU只靠「睇文件」 變相把責任交在居民身上 【14：00更新】杜淦堃表示，政府最終沒有一個部門能有效監管火警風險，居民的安全跌入灰色地帶。他指ICU原先制度下，沒人投訴便不會巡查，只靠「睇文件及RI」監管，變相把監察的責任落在居民身上，問題是，居民不一定有能力發現問題及投訴。再者，原先制度下，設計由註冊檢驗人員監管承建商，但ICU也承認，制度沒有解釋RI可由哪一方監管。

杜淦堃總結政府制度問題圍繞一個「信」字，ICU信任註冊檢驗人員、消防處信任消防承辦商、屋宇署信任獨立審查組及誠信制度、勞工處與獨立審查組信任證書；然而，一旦遇上缺乏誠信的壞分子，整套制度全面瓦解。 新舊法團應與居民一樣 從頭到尾都被承建商瞞騙 【13：30更新】杜淦堃陳詞中逐一講述非阻燃棚網、發泡膠及後樓梯「生口」的問題及證據推論。他斥宏業明知棚網非阻燃下，在ICU預約巡查前買一批阻燃棚網「魚目混珠」，存心瞞騙；又指聽證會最後可以確認，新舊法團應該與居民一樣，從頭到尾都被承建商瞞騙。在發泡膠上，他提及宏業曾對ICU古小平稱發泡膠純屬短期保護措施，但結果是徹頭徹尾的謊言，而宏業既能說出短期保護的做法，亦變相證明他們明知有更安全的做法，但沒有做。

至於「生口」問題上，杜淦堃指宏業下令開「生口」，鴻毅「秒批」；負責改裝窗門的承建商置富建築工程認可人士黎家榮及結構工程師戚務堅，兩位持牌專業人士在知悉防煙樓梯被「開洞」的情況下，竟不視為問題，單此一點已足證其失職。杜淦堃懇請委員會最後裁定，宏業及鴻毅就上述棚網、發泡膠及「生口」有主要責任；黎家榮及戚務堅亦就「生口」有共同責任。 預警發射器問題迷你倉大火後被提出 至今未解決 【13：00更新】杜淦堃表示，在大埔宏福苑五級火警中，消防隊目何偉豪殉職，強調事件有三大教訓。他指消防員在濃煙密布、環境混亂的火場中，極易失散，由於現場八座大廈外觀相似，隊員難以辨認自身所在位置，僅數秒的分頭行動已可能致命；其次，隊員隨身佩戴的預警發射器「從頭到尾」未有啟動，導致隊員發出求救訊號後，指揮中心無法定位其位置；而上述問題早在2016年九龍灣淘大工業村大火後已被提出，惟至今仍未徹底解決。

專家證人：阻燃棚網，火苗可能會於最初便會自行熄滅 【12：00更新】杜淦堃指出，根據專家證人證供，如果宏福苑使用阻燃棚網，火苗可能會於最初便會自行熄滅，「一場細火及168人死亡嘅大火，可能就差咗棚網。」 杜續指出，證據推論出宏昌閣由消防接報起火起計，可能只有短短14分鐘的逃生窗口，其後濃煙便已從「生口」攻入樓梯並封鎖通道；而宏泰閣同樣只有約有半小時逃生窗口，甚至更少；宏昌81人、宏泰82，佔死者人數的大部分，「好多人連走出家門的機會都冇」。

他表示，如果宏昌閣的樓梯沒有「生口」，在樓梯不會被濃煙提前攻入的情況下，前後門樓梯可能會多4至13分鐘逃生時間，直至出口被大火及墮下雜物封鎖，同時，火警鐘沒響及窗戶被封亦延誤居民發現火警的時間，變相實際可逃生的時間更緊迫。 杜淦堃直斥非普通疏忽大意 是對業主持續欺騙 杜淦堃強調，宏福苑居民「真金白銀」投入的3億3,600萬維修資金，是基於對承辦商履行合約承諾的合理期望，直言「今次嘅事件唔係普通嘅疏忽大意」，證據顯示為偷工減料，形容是「一場對監管機構、對業主嘅持續欺騙」，懷疑造假證書，巡查時更換棚網，批判是「魚目混珠，直接講大話，仲有一批收錢掛名嘅持牌人士做橡皮圖章」，為節省成本「落足功夫」逃避監管，枉負宏福苑居民。

杜淦堃表示，「宏業」曾拒絕法團及居民代表提出的分期施工建議，堅持八座大廈同時搭建棚架及包裹可燃物料，當中2024年9月出任法團主席的徐滿柑證詞表示，曾明確要求分期進行並轉達居民對火警的憂慮，但「宏業」以工期、成本及人手為由拒絕。杜認為此借口完全站不住腳，因為提供足夠人手是承辦商自身的合約責任。 杜續指，現場工人缺乏基本消防安全培訓，以宏永昌閣低層火警為例，工人於14時24分發現火警後，花費9分鐘爭論及嘗試自行撲滅，直至14時51分才有人報警。專家證詞指出，若提早數分鐘報警，可能足以在火勢初期受到控制。合約明確要求每日清理工地廢料，禁止積聚，但調查發現，起火單位平台長期堆積由棚架及光井掉落的垃圾，包括紙皮箱、發泡膠、即棄餐具等可燃物及火種，環境惡劣致居民無法開窗，指承辦商明顯未履行合約清潔責任。

杜淦堃：所有保護人命的消防線火警當日全部失效 【11：00更新】獨立委員會代表杜淦堃指宏福苑大火「絕對可以防範，但未被防範；亦可以預見，但未被預見」。 以宏業為首的承建商明知故犯，在外牆使用非阻燃棚網，為節省成本，蓄意欺騙政府部門，逃避監管；工地內工人吸煙不管，可燃廢料堆積不清；更為方便出入製造「生口」，破壞防煙樓梯的防護結構。消防承辦商中華發展僅用作遞交文件，從未進行現場檢查。管理公司置邦羅師傅並無資格處理消防裝置，卻擅自關閉火警警報系統，釀成嚴重錯誤。另一消防承辦商宏泰消防於火警前未認真檢查，亦未通知消防處，導致火警當日全苑消防警鐘「形同虛設」。顧問公司鴻毅及註冊檢驗人員吳躍未履行獨立監督職責，只收費簽名，從未認真執行法定工作。

他直指，承建商及顧問視消防安全於無物，居民付出金錢換來的專業服務，最終被辜負，所有保護人命的消防線在火警當日全部失效。 杜淦堃：政府各部門機制缺失環環相扣 政府亦要負上責任 杜淦堃表示，政府部門在調查中全面配合，主動提交包括內部紀錄等資料，部分證人亦坦承不足。惟事實證明，政府各部門的機制與運作存在環環相扣的缺失，許多制度性問題早已存在卻未被發現，直至釀成嚴重災難。 杜淦堃批評，政府依賴承建商誠信的制度存在極大漏洞，表格及證書未經核實，監管機構過度信任被監管者，導致明顯火警隱患無人跟進，居民投訴亦多未獲處理。他直指，調查並非指責政府部門為「始作俑者」，但有另一個問題是「為何壞分子可以得逞？」他強調監管責任的重要性，因市民以為可以被制度保護是相當合理，但事實上存有相當大的落差，「制度容許呢件事發生，政府亦要負上責任。」

少部分人拒絕作證 報告書寫梅少峰及黃碧嬌所作所為 【10：45更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，今次提供的書面總結陳詞多達600多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，強調「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」 杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部分人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾。如有必要將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。此外，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括區議員黃碧嬌及梅少峰。他續指，目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟須強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

【10：30更新】委員會代表大律師的書面總結陳詞指出，本結案陳詞對多方提出了嚴厲的批評，強調這些批評並非輕率為之，被批評者已獲得充分機會提出解釋。儘管有些人選擇不回應，但這些批評堅定地建立在所呈現的證據之上。 書面陳詞指出，今次大火悲劇的教訓是痛苦的，但只有透過面對它們，才能讓家園變得更安全，對逝者最恰當的紀念，避免香港的任何其他社區遭受同樣的遭遇。對於倖存者和家屬而言，委員會的報告將是關於這場悲劇如何發生及為何發生的記錄。對香港而言，這將是改革必須建立的基礎。歡迎政府承諾「積極、實質且迅速」地回應委員會的建議。