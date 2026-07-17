住公屋無資格去旅行？ 網民倡沒收護照禁外遊惹激辯

公屋資源緊絀一直是網上討論話題。近日社交平台瘋傳一則「住公屋應該沒收護照禁止旅行」的帖文，發文者直言公屋屬公共資源，公屋戶不應拿納稅人的資助去玩樂旅行。帖文一出觸發網民「世界大戰」，正反兩派展開激辯。有網民支持限制公屋戶旅行，亦有人指任何人都有出入境自由，旅行屬人權，根本不應與公屋資格掛鈎。
該名網民在社交平台Threads發起討論，拋出「非主流意見」（Unpopular opinion），建議「住公屋應該沒收護照禁止旅行」，他指公屋屬納稅人資助的公共房屋，入住者應是「社會最窮嘅人」，最大目標是努力累積財富，透過購買居屋等方式向上流改善生活環境，並將公屋單位騰空予更有需要人士，而非將金錢花在旅遊消費上，更直言「納稅人資助唔係畀你去日本玩，係要比你儲錢離開公屋」。
認同觀點 「資產申報表應加入外遊次數」
帖文曝光後隨即引發網民「世界大戰」，正反兩派展開激辯，有網民認同樓主觀點，「講得好，一個月交咁少租就係受緊資助，去旅行即係等於攞納稅人嘅錢去旅行」、「我識個單親媽住娘家公屋，個個假期都帶個仔去日本，雖然係坐廉航住平酒店，但又真係冇人資助左佢住公屋既話邊有錢去旅行」、「應該資產申報表加入外遊的次數同地點，證明未超出資產上限，抽出個d濫用公屋 / 公屋富戶」、「其實係，駁唔到，有乜理由政府扶貧，扶到可以出國旅行咁荒謬」、「其實我好認同你，但你要知道唔係個個咁正直同鐘意聽真話」、「既然有錢去旅行，就應該沒收佢嘅社會補貼」。亦有人指「公屋人士活得輕鬆過所謂中產是事實」、「好多公屋富戶收收埋埋」。
反對觀點 「唔代表應被剝奪人權」
不過，亦有不少網民反駁樓主的說法，認為外遊屬個人人權自由，不應成為限制公屋資格的條件。「沒收護照禁止旅行已經侵犯人權。同香港法律嘅出入境自由違背咗。出入境自由係基本權利，唔係福利附帶條件。世界上有好多國家福利審查，但係絕對冇咁野蠻一刀切」、「大把公屋住戶都有交稅添，佢地同時又係納稅人，咁又點計呀!」、係唔係學校資助遊學團唔去得？公司資助公司旅行又唔去得？」、「住公屋係社會最窮嘅人？露宿者佢地訓街唔一定等於冇屋企/物業，樓主太刻板印象」、「照樓主所講不如用虎頭鍘斬哂佢地算啦，呢個世界有樣嘢叫人權，有啲嘢係唔可以Over」、「出入境自由係每個人嘅權利，而唔係要達致咩條件先至有資格擁有」「我住公屋唔代表我係奴隸/罪犯應該被剝奪人權」、住公屋有咩問題? 真係唔覺得本身出身好，住私樓或者租屋幫人供樓係高人一等？ 更加唔覺得應該歧視住公屋嘅人。香港發生咩事？咩都要歧視一餐」、「講到公屋戶唔使交稅唔使交租咁，想知樓主係咪由出世開始就冇接受過公立醫院嘅服務同政府嘅任何資助。」