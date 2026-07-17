住公屋無資格去旅行？ 網民倡沒收護照禁外遊惹激辯

公屋資源緊絀一直是網上討論話題。近日社交平台瘋傳一則「住公屋應該沒收護照禁止旅行」的帖文，發文者直言公屋屬公共資源，公屋戶不應拿納稅人的資助去玩樂旅行。帖文一出觸發網民「世界大戰」，正反兩派展開激辯。有網民支持限制公屋戶旅行，亦有人指任何人都有出入境自由，旅行屬人權，根本不應與公屋資格掛鈎。 該名網民在社交平台Threads發起討論，拋出「非主流意見」（Unpopular opinion），建議「住公屋應該沒收護照禁止旅行」，他指公屋屬納稅人資助的公共房屋，入住者應是「社會最窮嘅人」，最大目標是努力累積財富，透過購買居屋等方式向上流改善生活環境，並將公屋單位騰空予更有需要人士，而非將金錢花在旅遊消費上，更直言「納稅人資助唔係畀你去日本玩，係要比你儲錢離開公屋」。

認同觀點 「資產申報表應加入外遊次數」 帖文曝光後隨即引發網民「世界大戰」，正反兩派展開激辯，有網民認同樓主觀點，「講得好，一個月交咁少租就係受緊資助，去旅行即係等於攞納稅人嘅錢去旅行」、「我識個單親媽住娘家公屋，個個假期都帶個仔去日本，雖然係坐廉航住平酒店，但又真係冇人資助左佢住公屋既話邊有錢去旅行」、「應該資產申報表加入外遊的次數同地點，證明未超出資產上限，抽出個d濫用公屋 / 公屋富戶」、「其實係，駁唔到，有乜理由政府扶貧，扶到可以出國旅行咁荒謬」、「其實我好認同你，但你要知道唔係個個咁正直同鐘意聽真話」、「既然有錢去旅行，就應該沒收佢嘅社會補貼」。亦有人指「公屋人士活得輕鬆過所謂中產是事實」、「好多公屋富戶收收埋埋」。