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出版：2026-Jul-17 13:08
更新：2026-Jul-17 21:08

地盤禁煙首日勞工處發8告票 擬提出一宗檢控

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承建商代表向勞工處處長許澤森（右三）及副處長蔣志豪（右一）講解地盤的禁煙措施，包括設立香煙及打火機存放櫃。(政府新聞處).

承建商代表向勞工處處長許澤森（右三）及副處長蔣志豪（右一）講解地盤的禁煙措施，包括設立香煙及打火機存放櫃。(政府新聞處).

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地盤全面禁煙今日生效，違例者可被定額罰款3000元。勞工處表示，今日共巡查了194個建築地盤，發出8張定額罰款通知書，對於承建商未能採取所有合理步驟，確保地盤內沒有人吸煙，則發出兩張「敦促改善通知書」，並計劃提出一宗檢控。勞工處又說，就地盤禁煙規定發出57份書面警告或建議，以及43個口頭建議。

勞工處處長許澤森早上到土瓜灣一個建築地盤視察，他指勞工處早上巡查58個地盤，發出一張定額罰款3,000元通知，即有工人在地盤涉違規吸煙；另對個別地盤管理發出若干口頭建議和促進改善通知書。

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執法行動不設過渡期或警告

許澤森指，執法行動不設過渡期或警告，若發現有人在限制區域內吸煙，會直接向其發出3000元的定額罰款通知書。被問到承建商是否需要承擔責任，他指，如果承建商已採取合理措施並有適當管理安排，處方會視乎情況主要透過勸諭或改善通知書，協助其提升管理水平；但若承建商已落實措施，仍有人不守規矩，執法行動則會針對吸煙者個人，他認為目前的罰款水平具備足夠阻嚇力。

被問到新法例是否因應早前宏福苑大火「亡羊補牢」，許指雖然過往地盤火警導致工人傷亡並不常見，主要工傷仍源於高空工作、吊運或密閉空間等高危工序，但宏福苑大火令政府察覺到，火警風險管控是法規上需補足的地方，故不論地盤客觀火警風險為何，實施全面禁煙對火警風險管控均有幫助，亦是勞工處保障職業健康的「應有之義」。

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吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

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