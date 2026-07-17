地盤禁煙首日勞工處發8告票 擬提出一宗檢控

執法行動不設過渡期或警告

許澤森指，執法行動不設過渡期或警告，若發現有人在限制區域內吸煙，會直接向其發出3000元的定額罰款通知書。被問到承建商是否需要承擔責任，他指，如果承建商已採取合理措施並有適當管理安排，處方會視乎情況主要透過勸諭或改善通知書，協助其提升管理水平；但若承建商已落實措施，仍有人不守規矩，執法行動則會針對吸煙者個人，他認為目前的罰款水平具備足夠阻嚇力。

被問到新法例是否因應早前宏福苑大火「亡羊補牢」，許指雖然過往地盤火警導致工人傷亡並不常見，主要工傷仍源於高空工作、吊運或密閉空間等高危工序，但宏福苑大火令政府察覺到，火警風險管控是法規上需補足的地方，故不論地盤客觀火警風險為何，實施全面禁煙對火警風險管控均有幫助，亦是勞工處保障職業健康的「應有之義」。