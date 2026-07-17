大埔宏福苑五級火｜政府劃一向業主發放4期共30萬租金補助　直至2027年12月

「大埔宏福苑援助基金」宣布，不論宏福苑業主在政府提出的長遠居住安排下作出哪個選項，劃一向受影響業主發放為期兩年的租金補助至2027年12月21日，讓他們更有彈性安排及重置其長遠居所。(資料圖片)

「大埔宏福苑援助基金」宣布，不論宏福苑業主在政府提出的長遠居住安排下作出哪個選項，劃一向受影響業主發放為期兩年的租金補助至2027年12月21日，讓他們更有彈性安排及重置其長遠居所。

在優化安排下，不論業主出售業權是選擇只收取現金，或是收取現金後選擇參加「特設銷售計劃」購買新的資助出售單位，還是選擇以「樓換樓」方式換取新的資助出售單位，即使最終未能在「特設銷售計劃」揀選到合適單位，均可以收取租金補助至2027年12月21日。有關安排同樣適用於仍未簽署「接受收購建議信件」的業主。