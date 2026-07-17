大埔宏福苑五級火｜政府劃一向業主發放4期共30萬租金補助　直至2027年12月

「大埔宏福苑援助基金」宣布，不論宏福苑業主在政府提出的長遠居住安排下作出哪個選項，劃一向受影響業主發放為期兩年的租金補助至2027年12月21日，讓他們更有彈性安排及重置其長遠居所。
在優化安排下，不論業主出售業權是選擇只收取現金，或是收取現金後選擇參加「特設銷售計劃」購買新的資助出售單位，還是選擇以「樓換樓」方式換取新的資助出售單位，即使最終未能在「特設銷售計劃」揀選到合適單位，均可以收取租金補助至2027年12月21日。有關安排同樣適用於仍未簽署「接受收購建議信件」的業主。
而選擇參加「特設銷售計劃」的業主，包括選擇收取現金及選擇「樓換樓」的住戶，如單位的入伙日期為2027年12月21日之後，「援助基金」會繼續向未入伙的業主發放租金補助。考慮到業主一般需時3個月裝修新居，業主獲取租金補助的資格，會維持至其購入新單位的轉讓契據日期起的3個月，之後不再獲發下一期租金補助。
政府去年12月宣布，「大埔宏福苑援助基金」在去年12月22日至2027年12月21日的期間，向每個宏福苑單位的業主發放每年15萬元的租金補助，每半年發放一期，每期發放75000元。政府在今年2月公布長遠居住安排方案後，表示如業主選擇出售業權後收取現金而不參加「特設銷售計劃」，租金補助會發放至購買其業權款項的到帳日，業主可用有關資金自行作長遠住宿安排。